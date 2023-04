Nemecká automobilová skupina Volkswagen prišla v prvom štvrťroku o pozíciu najpredávanejšej značky osobných automobilov v Číne, predstihla ju miestna značka BYD. Tá celkovo predala 440 798 áut, zatiaľ čo druhý Volkswagen 427 269 vozidiel. Pre čínsku BYD je to významný míľnik a firma má nádej, že zosadí Volkswagen z prvej priečky aj za celý rok.

Rast domácich značiek

V súčasnosti je situácia na čínskom trhu úplne iná ako v čase, keď Volkswagen na čínsky trh vstúpil a musel tam vyrábať v rámci partnerských podnikov s miestnymi spoločnosťami. Domáce čínske automobilky teraz ovládajú polovicu trhu, pritom ešte v roku 2008 mali na domácom trhu štvrtinový podiel. Tento trend urýchlil nárast obľuby elektromobilov, ktoré sa v tomto roku budú na predaji áut v Číne podľa odhadov podieľať asi 40 percentami.

Spoločnosť BYD, ktorú podporuje americký miliardár Warren Buffett, je najväčším čínskym výrobcom elektromobilov. Zisk firmy sa vlani zvýšil viac ako štvornásobne a podnik smeruje k tomu, aby do konca tohto roka ukončiť 20-ročné pôsobenie Volkswagenu ako jednotky na čínskom trhu.

Chápanie čínskeho trhu

Generálny riaditeľ Volkswagenu Oliver Blume v súčasnosti na autosalóne v Šanghaji. Od vlaňajšieho septembra, kedy nastúpil do najvyššieho vedenia, je to už jeho tretia cesta do Číny. Tentoraz s ním odcestovalo celé predstavenstvo, aby lepšie pochopilo problémy, ktorým automobilka na svojom najväčšom trhu čelí.

Volkswagen sa chce brániť tým, že do polovice desaťročia plánuje viac ako strojnásobiť kapacitu výroby elektromobilov v Číne, a to na jeden milión áut ročne. Do konca desaťročia chce tiež mať v krajine viac ako 30 modelov elektromobilov. Jochen Siebert zo šanghajskej poradenskej spoločnosti JSC Automotive agentúre Bloomberg povedal, že Volkswagen bude musieť výrazne preorientovať svoje čínske aktivity na elektromobily tým, že bude vyrábať modely, ktoré sa osvedčia rovnako, ako jeho vozidlá so spaľovacím motorom. To ale nebude ľahké a je to čoraz ťažšie, pretože domáci konkurenti sú čoraz silnejší a vyrábajú stále lepšie autá. Podľa Sieberta má však Volkswagen k dispozícii dostatok finančných prostriedkov a obrovský rozsah na to, aby to zvládol.

Karta sa obracia

Čínski výrobcovia väčšinou zaostávali za zahraničnými v predaji áut s benzínovým motorom. Tento trend sa ale obrátil s nástupom elektromobilov, ktoré vláda podporila stimulmi na nákup.

„Tlak Číny na elektrifikáciu bol z veľkej časti spôsobom, ako vyrovnať podmienky medzi zavedenými hráčmi a tými čínskymi,“ uviedol analytik firmy Jefferies Philippe Houchois. Vzostupu čínskych automobiliek napomáhajú tiež miestni technologickí giganti, ktorí od roku 2021 spoločne investovali do technológií súvisiacich s autami viac ako 19 miliárd dolárov a ktorí pracujú na autonómnom riadení či inteligentných funkciách kabíny.