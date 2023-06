Európska únia sa v utorok dohodla na vytvorení obchodného nástroja na potrestanie krajín, ktoré sa snažia vyvinúť tlak na niektorý z členských štátov. Je to reakcia na postup Číny voči Litve. Nová zbraň umožní 27-člennému bloku zaviesť clá, obmedziť investície a obmedziť prístup k verejným zákazkám pre štáty, ktoré sa zapoja do ekonomického vydierania.

„Vysiela to silný signál, že EÚ odmieta všetky formy ekonomického nátlaku,“ povedal eurokomisár pre obchod Valdis Dombrovskis. „Budeme asertívnejší pri obrane našich legitímnych práv a záujmov,“ dodal.

Impulzom na zavedenie tohto nástroja bol postup Číny, ktorá prijala reštrikcie proti Litve za to, že posilnila svoje vzťahy s Taiwanom. Peking si totiž robí nároky na tento ostrov a považuje ho za svoje územie. EÚ začala v súvislosti s reštrikciami konanie proti Číne vo Svetovej obchodnej organizácii, pričom Peking poprel, že by prijal donucovacie opatrenia voči Vilniusu.

Kolektívna ekonomická sila

Na novom nástroji sa dohodli členské štáty EÚ a zákonodarcovia po roku rokovaní. Očakáva sa, že vstúpi do platnosti koncom tohto roka, keď ho formálne schváli Európsky parlament a všetkých 27 krajín EÚ.

Rozdielne názory členov EÚ zvyčajne bránia bloku využiť kolektívnu ekonomickú silu na medzinárodnej scéne. Nový nástroj však teraz poskytne viac právomocí výkonnej zložke EÚ – Európskej komisii. Ale zavedenie ekonomického trestu bude až poslednou možnosťou, ak všetky pokusy o sprostredkovanie dohody zlyhajú.

V praxi budú členské štáty EÚ posielať sťažnosti Komisii, ktorá bude mať štyri mesiace na to, aby rozhodla, či ide o nátlak. Akékoľvek rozhodnutie by potom musela podpísať kvalifikovaná väčšina štátov EÚ. Ak ho schvália, začala by sa fáza mediácie, počas ktorej by sa Komisia snažila presvedčiť dotknutú tretiu krajinu, aby ukončila svoje opatrenia. Iba v prípade, že to neurobí, by sa EÚ mohla uchýliť k svojim novým právomociam.