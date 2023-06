Nemecký minister financií Christian Lindner v utorok po stretnutí so svojimi rezortnými kolegami z Francúzska a Poľska vyjadril presvedčenie, že do konca tohto roka sa podarí dosiahnuť dohodu o nových dlhových pravidlách v EÚ.

Európska komisia (EK) navrhla, aby sa vysoko zadlženým členským štátom pri odbúravaní verejných dlhov a rozpočtových deficitov poskytla väčšia flexibilita, ktorá im umožní realizovať potrebné verejné investície. S tým súhlasí aj Francúzsko, Nemecko naopak požaduje, aby sa v oblasti konsolidácie verejných financií uplatňovali všeobecne záväzné pravidlá.

Francúzsky minister Bruno Le Maire konštatoval, že jediný rozdiel medzi postojom Berlína a Paríža je v otázke, či by sa mali pravidlá uplatňovať automaticky vo všetkých prípadoch alebo individuálne. Dosiahnutie kompromisu do konca roka 2023 označil za nutné.

Lindner poznamenal že Únia by nemala riskovať so svojou dôveryhodnosťou na kapitálových trhoch. Horšie ratingy by viedli k zvýšeným nákladom na financovanie, čo by z dlhodobého hľadiska ohrozilo dôležité investície, a preto je potrebné nájsť primeranú rovnováhu, uzavrel nemecký minister.