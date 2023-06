Severné more je energetickou budúcnosťou Európy. Ide o jednu z najveternejších oblastí sveta a zároveň more s plytkou vodou, čo predstavuje jedinečný energetický potenciál. Offshorové veterné farmy by mohli zabezpečiť elektrickú energiu pre desiatky miliónov európskych domácností.

Najsilnejší vietor nefúka na pobreží, ale hlbšie v mori. To je dôvod, prečo v roku 2020 dánska vláda spolu s konzorciom investorov ohlásila dva projekty energetických ostrovov. Jeden by bol prirodzený ostrov, Bornholm, nachádzajúci sa v Baltickom mori. Druhý umelý – veterný ostrov VindØ – ležiaci v Severnom mori.

VindØ by sa postavil z piesku, ocele a betónu zhruba 80 kilometrov od Jutského polostrova smerom na západ. Samotný ostrov by mal veľkosť desiatok futbalových ihrísk a slúžil by ako energetický hub spájajúci okolité veterné farmy.

Tie by mali obsahovať do 600 veterných turbín, jedny z najväčších na svete, potenciálne merajúce 260 metrov. Umiestnené by boli v plytkej vode o hĺbke 26 až 27 metrov s inštalovanou kapacitou tri až desať gigawattov.

Pri maximálnom výkone by VindØ vyprodukoval jeden a pol násobok dánskych energetických potrieb. Aj z tohto dôvodu je nutné ostrov prepojiť energetickou sieťou s ostatnými severomorskými krajinami, vrátane Švédska, Spojeného kráľovstva, Holandska, Belgicka či Nemecka.

Cena celého projektu vrátane energetických prepojení by sa vyšplhala na takmer 30 miliárd eur, keď najväčšie náklady by si vyžiadalo spojenie ostrova s priľahlými krajinami.

Len vybudovanie ostrova VindØ by stálo takmer osem miliárd eur alebo dve percentá HDP Dánska. Išlo by o najväčšiu dánsku infraštruktúrnu investíciu, ktorá by predčila aj náklady na výstavbu 18 kilometrov dlhého Mostu cez Veľký Belt.

Verejné financie však majú svoje dno. A to najmä v situácii, keď sa prudko zvyšujú ďalšie náklady. Po útoku Ruska na Ukrajinu dánska vláda prisľúbila pre najbližšiu dekády strojnásobiť výdavky na armádu a dostáť svojim dlhodobým záväzkom v NATO. Aj z tohto dôvodu sa rozhodla zrušiť jeden z náboženských štátnych sviatkov.