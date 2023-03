V tretej dekáde 21. storočia to znie neuveriteľne. Kým ekonomické médiá rozoberajú „výhody“ štvordňového pracovného týždňa, sú krajiny ktoré idú opačnou cestou. Musia.

V utorok dánsky parlament odhlasoval zrušenie jedného štátneho sviatku. Dôvod je prozaický – sociálny štát dosiahol neudržateľné rozmery a musí sa reformovať. Nová vláda plánuje škrtať dane, aby podporila motiváciu pracovať a zároveň ruší jeden zo sviatkov, aby zvýšila počet odpracovaných hodín populácie. Tie sú po Nemecku druhé najnižšie v krajinách OECD.

Zrušiť štátny sviatok je vec absolútne nevídaná. V modernej histórii sa niečo také asi ešte nikdy nestalo. A pritom Dánsko sviatkov nemá tak veľa. Z 11 ich zredukuje na 10. Ak by takéto číslo malo dosiahnuť Slovensko, muselo by zredukovať 4 štátne sviatky.

V tomto parametre patrí Slovensko na špičku krajín s najvyšším počtom štátnych sviatkov. Politici pritom plánujú zakonzervovať aj nedele. Už teraz Slováci pracujú najmenej zo všetkých východoeurópskych štátov. Politikom to však neprekáža, keďže väčšina Slovákov chce viac voľna.

Problém so zrušením sviatku majú aj Dáni, ktorí vyšli do ulíc v počte desiatok tisíc. No odpor cirkvi ani odborov nestačil a parlament zákon pohodlnou väčšinou schválil. Keby sa niečo podobné stalo na Slovensku kresťanskí a odboroví radikáli by pravdepodobne obsadili tribúny na týždne. Slovensko by si svoj sociálny štát zobrať nedalo.

Zrušenie štátneho sviatku má pritom do štátnej pokladnice priniesť iba 400 miliónov eur. Dánsko chce plniť sľuby, ktoré dalo NATO, a zvýšiť výdavky do obrany na dve percentá HDP, na čo potrebuje práve 400 miliónov. Zvyšovať dane už nemôže a tak vláda zavelila, že ľudia budú musieť pracovať o deň viac.

Paradoxne, na Slovensku ľudia nemusia pracovať viac a ani sa nemusia zvyšovať dane. Tu sa stačí zadlžovať. Dlh krajiny je voči HDP takmer dvakrát väčší ako dlh Dánska, no ten slovenský bez problémov znesie ďalšie šialené nápady politikov.

Znie skutočne neuveriteľne, že trikrát bohatšie Dánsko zruší jeden zo sviatkov kvôli zvýšeniu štátneho príjmu o 400 miliónov eur a na chudobnom a omnoho zadlženejšom Slovensku sa jeden šialenec za druhým predbieha v rozhadzovaní miliárd.

Ľudia sa na Slovensku môžu tešiť, že za účasť vo voľbách získajú 500 eur, no neuvedomujú si, že tie isté peniaze budú musieť štátu zaplatiť späť. A navyše s bonusom úrokovej prirážky. Už teraz politici zadlžili každého Slováka o takmer 20-tisíc eur.

Dánsko touto cestou ísť nechce. „Máme jasný cieľ spraviť potrebné rozhodnutia na zabezpečenie budúcnosti Dánska,“ povedala premiérka Mette Frederisken. Na Slovensku slovu budúcnosť politici ešte neporozumeli.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odhaduje, že o 50 rokov dlh Slovenska voči HDP presiahne 250 percent. Respektíve nepresiahne, dovtedy krajina zbankrotuje.

Zlá demografia zdevastuje slovenský rozpočet. Kým Slovákov tu bude o 50 rokov menej o milión, Dánov bude o milión viac. Na dôchodky na Slovensku na rozdiel od Dánska nebude mať kto robiť. Dá sa vôbec táto matematika vysvetliť ľuďom, ako je Robert Fico či Igor Matovič?