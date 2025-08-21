Náklady na energetické dotácie pre domácnosti by mali na budúci rok dosiahnuť približne 435 miliónov eur, odhadla Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.
„Dotácie v roku 2026 budú nákladnejšie než tento rok, najmä pre očakávanú vyššiu cenu plynu, ktorá preváži úsporu z obmedzenia podpory na 90 percent domácností. Ak by sa uplatnil stopercentný plošný prístup, náklady by dosiahli až 482 miliónov eur,“ vyčíslila RRZ.
Pre dotované domácnosti by išlo o udržanie cien plynu a tepla na úrovni roku 2023, keď sa ceny odvíjali od predchádzajúcich hladín nezvýšených energetickou krízou.
Do nákladov dotácií sú započítané nielen náklady na krytie rozdielu v cenách komodít, približne pätinu tvorí aj negatívny vplyv na hospodárenie Slovenského plynárenského priemyslu a štátnych teplární (MH Teplárenský holding), ktoré na pokyn vlády dotujú ceny na úkor vlastného hospodárenia, respektíve na úkor znižovania budúcich dividend. Obe formy predstavujú záťaž pre verejné financie.
Ak by sa na budúci rok energodotácie hradili z eurofondov, ako sa uvažuje, odľahčilo by to síce rozpočet, zároveň ale znížilo objem investičných zdrojov. „Pokračovanie dotovania energií takmer plošným spôsobom znamená buď oslabenie investícií do rozvoja krajiny, alebo prispieva k ďalšiemu nárastu verejného dlhu,“ dodala fiškálna rada.