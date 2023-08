Šéfa Tesly zrejme čaká operácia. Na sociálnej sieti X o tom informoval sám Elon Musk, ktorý má v pláne podstúpiť MRI vyšetrenie krku a hornej časti chrbta.

Podľa portálu CNBC sa Musk výsledky dozvie ešte týždeň. Ak by nakoniec potreboval chirurgický zákrok, mohol by si aspoň dočasne oddýchnuť od všetkých svojich pracovných povinností. Musk okrem Tesly šéfuje ešte aj firmám SpaceX, Neuralink a X. Operácia by takisto mohla oddialiť súboj medzi ním a Markom Zuckerbergom.

Títo dvaja miliardári sa dohodli, že sa spolu stretnú v ringu, no či sa zápas vôbec uskutoční, je ešte otázne. Musk v nedeľu oznámil, že zápas bude možné sledovať na platforme X, pričom všetky zisky pôjdu na charitu pre veteránov.

Zuckerberg v rámci platformy Threads napísal, že by si s Muskom chcel zmerať sily 26. augusta. Ten ale tento dátum ešte nepotvrdil. Akcie Tesly v pondelok stúpli o menej než jedno percento.