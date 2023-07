Zo 16 európskych dovolenkových destinácií zaznamenalo zvýšenie cien až 15 takýchto miest. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Post Office Travel Money, pričom najväčší nárast bol v Turecku a Bulharsku. Analýza sa sústredila na 12 položiek, od trojchodového jedla pre celú rodinu, alkoholických a nealkoholických nápojov až po zmrzlinu a prenájom ležadla či vodného bicykla. Informuje o tom denník Financial Times.

Týždenné výdavky boli v priemere o 38 percent vyššie, čo podčiarkuje vplyv inflácie v obľúbených letoviskách. Laura Plunkettová z Post Office Travel Money povedala: „Inflácia zasiahla miestne ceny v zahraničí. To znamená, že rodiny by mali počítať s tým, že vo väčšine letovísk budú platiť viac za jedlo, nápoje a iné turistické položky.“



Náklady v tureckej Marmarise sa od minulého roka v dôsledku inflácie zdvojnásobili. Tá v júni medziročne poskočila až o 38 percent. K ďalším najdrahším lokalitám patria španielska Ibiza, Poreč v Chorvátsku, ostrovy Lanzarote a Kréta. Cestovatelia zaplatia na Ibize o 56 percent viac ako minulý rok.



Prieskum sa uskutočnil v spolupráci s cestovnou kanceláriou Tui. Jej obchodný riaditeľ Richard Sofer uviedol, že dopyt po balíčkoch all inclusive, ako aj po možnostiach vlastného stravovania, ktoré zákazníkom poskytujú príležitosť na úsporu nákladov, zostáva silný. „Sme zároveň svedkami toho, že niektorí zákazníci mierne skracujú dovolenky, napríklad skrátia trvanie dovolenky zo 14 nocí na sedem, desať alebo 11 nocí.“