V zahraničnom obchode Európskej únie s tovarmi v minulom roku bol najčastejšie používanou menou americký dolár. Jeho podiel na platbách pri importe tovarov bol na úrovni 50 percent. Podiel eura bol 42 percent.

Vo štvrtok o tom informoval štatistický úrad Európskej únie Eurostat.

Pri dovoze tovarov do Európskej únie podiel dolára od roku 2020 do roku 2022 stúpol o jeden percentuálny bod a podiel eura sa zvýšil o tri percentuálne body. Vedúca pozícia dolára pri importe tovarov do Únie je čiastočne podporovaná veľkým dovozom ropy, za ktorú sa tradične platí v amerických dolároch.

Pri celkovom exporte z Európskej únie bolo vlani hlavnou menou zúčtovania euro a jeho podiel bol takmer polovičný, a to 49 percent. Podiel dolára pri exporte z EÚ bol takmer tretinový. Podiel eura aj dolára sa pri exporte od roku 2020 do roku 2022 zvýšil zhodne o dva percentuálne body.