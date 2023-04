Dodávky ruskej ropy do Číny sa v marci medziročne zvýšili o polovicu na rekordných 9,61 milióna ton, čo je 2,26 milióna barelov denne. Vyplýva to z údajov čínskeho colného úradu. Rusko tak zostalo najväčším dodávateľom ropy do Číny.

Vývoz energetických produktov z Ruska do Číny výrazne vzrástol, keď Moskva vlani vo februári začala útok na Ukrajinu a západné krajiny na Rusko uvalili rozsiahle sankcie. Západ okrem iného zaviedol cenový strop na dodávky ruskej ropy po mori, čím Rusku obmedzil okruh odberateľov.

V celom minulom roku bola najväčším dodávateľom ropy do Číny Saudská Arábia. Dovoz saudskoarabskej ropy do Číny vlani dosiahol 87,49 milióna ton. V tohtoročnom prvom štvrťroku predstavoval 22,82 milióna ton, zatiaľ čo dovoz ruskej ropy dosiahol 25,29 milióna ton. Dodávky z Ruska tak v prvom štvrťroku medziročne stúpli takmer o tretinu, zatiaľ čo dodávky zo Saudskej Arábie sa zvýšili zhruba o šesť percent.

Európska únia spolu so skupinou ekonomicky vyspelých krajín G7 a s Austráliou od vlaňajšieho 5. decembra zaviedla maximálnu cenu 60 dolárov za barel ruskej ropy prepravovanej po mori. V prípade prekročenia tohto limitu je zakázané ropu prevážať a poisťovať jej prepravu. Čínske rafinérie na prepravu a poistenie ruskej ropy využívajú sprostredkovateľov, aby sa tak vyhli porušovaniu západných sankcií.