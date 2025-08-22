Na Slovensko nebude v najbližších dňoch pre poškodenie ropovodu Družba na rusko-bieloruskej hranici prúdiť ropa. V optimálnom prípade by mala byť prevádzka obnovená v pondelok 25. augusta, uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková.

Šéfka rezortu ubezpečila, že štát má zásoby ropy a ropných výrobkov na 90 dní. „V súčasnosti nám nehrozí žiadne riziko. Svoje zásoby – najmenej na desať dní – má aj Slovnaft,“ priblížila Saková.

Vo veci intenzívne komunikuje so všetkými dotknutými stranami. „Situáciu monitorujeme, operatívne komunikujeme s Transpetrolom, Slovnaftom, MOL-om, ako aj s ministrom zahraničných vecí Maďarska,“ doplnila Saková.

Na snímke zľava maďarský minister zahraničného obchodu a zahraničných vecí Péter Szijjártó a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer- SD) počas tlačovej konferencie po spoločnom rokovaní 6. marca 2025 v Bratislave. FOTO TASR - Jakub Kotian
