Členka Rady guvernérov Fedu Lisa Cooková zažalovala administratívu prezidenta Donalda Trumpa v snahe čeliť odvolaniu z funkcie. Pravdepodobne ide o začiatok bezprecedentnej právnej bitky, ktorá môže výrazne zmeniť podobu politickej nezávislosti americkej centrálnej banky.
Cooková žiada súd, aby vydal okamžitý príkaz, ktorý zablokuje jej výpoveď a potvrdí jej postavenie v bankovej rade.
V 112-ročnej histórii Fedu sa až doteraz žiadny americký prezident nepokúsil odvolať člena Rady guvernérov. Trump ako dôvod odvolania Cookovej uvádza údajný hypotekárny podvod, ktorého sa mala dopustiť v roku 2021.