Taiwanský výrobca čipov Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) oznámi štvorročnú 100-miliardovú investíciu do výroby čipov v Spojených štátoch.

TSMC plánuje zverejniť investíciu na podujatí v Bielom dome v prítomnosti amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ide o najväčší investičný prísľub súkromnej firmy od Trumpovho návratu k moci. Peniaze majú byť použité na investície do „špičkových zariadení na výrobu čipov“.

Šéf Bieleho domu od návratu do funkcie vyzýva zahraničné spoločnosti, aby vytvorili viac pracovných miest vo výrobe v Spojených štátoch. TSMC dlhodobo čelí požiadavkám, aby presunula väčšiu časť výroby z Taiwanu do USA. V krajine doteraz oficiálne prisľúbila investovať viac ako 65 miliárd dolárov do troch tovární v Arizone.