Čínsky batériový startup Greater Bay Technology vyhlásil, že sa mu podarilo prekonať jeden z kľúčových problémov pri výrobe elektromobilov: oslabenie výkonu v chladnom počasí. Bloomberg informuje, že výrobca prišiel s batériovým článkom Phoenix zo supravodivých materiálov. Pomocou novej technológii riadenia tepla dokáže zahriať batériu za päť minút. Podľa spoluzakladateľa a predsedu predstavenstva Greater Bay Chuanga Siang-tunga to lítium-iónovej batérii umožňuje normálne fungovať a nabíjať sa do šiestich minút za všetkých poveternostných podmienok.



„Všetci vieme, že využívanie elektromobilov je výrazne obmedzené v chladných oblastiach,“ povedal Chuang Siang-tung. „Batéria Phoenix rieši nielen dlhý čas nabíjania elektromobilov, ale aj iné problémy. Nezáleží na tom, či je horúci alebo chladný deň, na dojazde sa to neodzrkadlí,“ dodal.



Startup sa v roku 2020 odčlenil od štátnej automobilky Guangzhou Automobile Group (GAC). Konkuruje aj takým veľkým hráčom ako Contemporary Amperex Technology, BYD či Gotion High-tech. Všetko sú to firmy, ktoré pracujú na nových batériách, aby boli elektromobily bezpečnejšie, rýchlejšie sa nabíjali a jazdili na dlhšie vzdialenosti. Greater Bay sa už do dvoch rokov od svojho založenia stal jednorožcom, teda startupom s hodnotou viac ako jedna miliarda dolárov.

Batéria prvej generácie je rýchlo nabíjací sa článok, ktorého cieľom je dobiť elektromobil za rovnaký čas, aký je potrebný na doplnenie palivovej nádrže. Spravidla sa plne nabije za 15 minút a má priemerný dojazd 500 kilometrov.



Zatiaľ čo cesta od vývoja a laboratórnych testov k masovej výrobe výkonnejších batérií bude nejaký čas trvať, Phoenix už má vopred dohodnuté kontrakty. Na budúci rok má byť použitý do niektorých elektromobilov Aion, čínsky startup takisto rokuje s ďalšími výrobcami automobilov. „Keď elektromobily budú môcť jazdiť a byť udržiavané rovnako ako benzínové autá, potom je väčšia šanca na ich masové prijatie,“ priblížil Chuang Siang-tung.