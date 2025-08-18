V Číne sa medzi nezamestnanými mladými dospelými rozšíril fenomén, ktorý pôsobí na prvý pohľad absurdne: platiť firmám za možnosť predstierať zamestnanie.
Čerství absolventi univerzít vstupujú na trh práce v čase, keď je konkurencia extrémne tvrdá a ponuka kvalitných pracovných miest obmedzená. S pocitom hanby či sklamania, ktorý nechcú priznať pred rodičmi a priateľmi, hľadajú únik. Pre mnohých sa ním stáva simulácia pracovného života. Vytvárajú si rutiny, tvária sa, že chodia do kancelárie, alebo dokonca zakladajú falošné kariérne profily.
Niektorí tento „pracovný čas“ využívajú aj praktickejšie. V prenajatých kanceláriách hľadajú nové pracovné príležitosti, rozbiehajú startupy alebo skúšajú podnikanie vo forme freelancingu.
Hoci to znie bizardne, systém ponúka aj určité benefity. Za približne štyri eurá denne získajú mladí ľudia prístup k pracovným priestorom, počítačom, internetu, zasadacím miestnostiam či dokonca obedu. Chýba im jediné: skutočný zamestnávateľ a plat. „Nepredávam pracovisko, ale dôstojnosť, že nie som zbytočný človek,“ vysvetľuje zakladateľ projektu Pretend to Work Company pre BBC.
Neľútostný pracovný trh
Situácia mladých Číňanov je skutočne dramatická. V roku 2023 odhadoval profesor ekonómie Zhang Dandan z Pekinskej univerzity nezamestnanosť mladých až na 46,5 percenta. Keď štatistiky lámali rekordy tri mesiace po sebe, čínska vláda sa rozhodla dočasne ich vôbec nezverejňovať. Odvtedy nezamestnanosť mládeže mierne klesla, no stále zostáva na vysokej úrovni, presahujúcej 14 percent.
Problém má pritom dlhú históriu. Už v roku 2011 čínske ministerstvo školstva varovalo, že vysokoškolské programy s nízkou mierou zamestnanosti absolventov môžu byť zrušené. Aby sa tomu vyhli, niektoré univerzity žiadali študentov, aby falšovali svoj pracovný status. Objavili sa dokonca prípady, keď školy ponúkli absolventom fiktívne pracovné miesta len preto, aby čísla vyzerali lepšie.
„Čínski mladí uchádzači o prácu čelia najťažším podmienkam za celé generácie, minimálne od 70. rokov minulého storočia. Musia sa pripraviť na dlhodobé ťažkosti. Jediným skutočným riešením sú efektívne politické opatrenia,“ tvrdí profesor Lu Feng z Pekinskej univerzity.
Odraz čínskej kultúry
Jav predstieraného „pracovného života” u mladých Číňanov sa dá vysvetliť len v spojení s tamojšími kultúrnymi hodnotami. V spoločnosti, kde reputácia a spoločenský status zohrávajú kľúčovú úlohu, má obrovský význam koncept mien-tzu, teda zachovanie „tváre“. Strata tváre pritom neznamená len osobnú hanbu, ale aj hanbu pre celú rodinu. Preto sa mladí radšej uchyľujú k ilúzii pracovného života, než by priznali nezamestnanosť.
Rovnako silno pôsobí aj tradícia filial piety, teda úcty a povinnosti voči rodičom. Rodiny investujú do vzdelania svojich detí a očakávajú, že sa im to vráti úspešnou kariérou. „Ak sa absolvent ocitne bez práce, cíti nielen osobné zlyhanie, ale aj vinu, že sklamal vlastnú rodinu,“ vysvetľuje BBC.
V čínskej spoločnosti, kde sa úspech meria kariérnym postupom, finančným zabezpečením a stabilitou, je teda predstieranie práce stratégiou, ako si udržať miesto v hierarchii a vyhnúť sa stigmatizácii. Ako to výstižne zhrnula kariérna koučka Advita Patelová: „Namiesto otvoreného priznania nezamestnanosti, ktoré by mohlo viesť k odmietnutiu, volia radšej stratégiu tichej kamufláže.“