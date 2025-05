Ak snívate o vlastnom podnikaní, možno by ste mali najskôr chytiť do rúk mobil a začať rozvážať jedlo, programovať na zákazku alebo voziť ľudí cez aplikáciu. Práve ľudia pôsobiaci ako „gig workeri“ – teda pracovníci na voľnej nohe, ktorí si zarábajú jednorazovými či krátkodobými zákazkami cez online platformy – zakladajú nové firmy častejšie a úspešnejšie než zvyšok populácie.

Podľa analýzy amerických daňových záznamov z rokov 2012 až 2021 si gig workeri zakladali vlastné firmy takmer štyrikrát častejšie než bežní pracujúci. Inak povedané – kto začínal v gig ekonomike, mal oveľa väčšiu šancu preklopiť sa do vlastného biznisu.

„Gig práca pomáha odbúravať bariéry vstupu do podnikania,“ tvrdí Margarita Tsoutsoura, profesorka financií na Olin Business School pri Washingtonskej univerzite a spoluautorka štúdie.

Viac voľnosti. Viac odvahy. Aj na Slovensku

Prečo práve gig práca tak dobre funguje ako štart do podnikania? Pretože je dostupná. Flexibilná. Umožňuje ľuďom získať skúsenosti, zarobiť si prvý kapitál a hlavne – rozbiehať vlastný biznis popri nej. Nie podľa rozvrhu zamestnávateľa, ale podľa seba.

Tento trend už naplno zasahuje aj Slovensko. V Bratislave, Košiciach, ale aj v menších mestách nie je nič výnimočné na tom, keď mladí ľudia rozvážajú jedlo, jazdia pre Uber alebo Bolt, alebo si privyrábajú programovaním, dizajnom či správou sociálnych sietí na voľnej nohe. Práve tieto platformy sa stali vstupnou bránou pre stovky mladých Slovákov, ktorí chcú svoj potenciál využiť lepšie, než by im ponúklo tradičné zamestnanie.

Podľa aktuálnych dát tvorí sektor samostatne zárobkovo činných osôb na Slovensku približne 15 percent celkovej zamestnanosti, pričom tento podiel v posledných rokoch rastie. Najväčší boom zažívajú gigové služby v mestách, kde je dopyt po flexibilných a rýchlych riešeniach – od rozvozu cez IT služby až po remeselné práce na zákazku.

Štúdie zároveň ukazujú, že najviac z tejto flexibility profitujú skupiny, ktoré bývajú v podnikateľskom svete často podreprezentované: mladí ľudia, rodičia či nízkopríjmové domácnosti. Aj na Slovensku je čoraz viac mladých freelancerov a freelanceriek, ktorí začínajú s menšími zákazkami a postupne si budujú vlastné podnikanie.

Gig podnikatelia boli v priemere mladší – zakladali firmy vo veku 38 rokov, kým ich „ne-gigoví“ kolegovia až vo veku 41. Častejšie zakladali firmy aj tí gig workeri, ktorí mali nižší príjem alebo si v daňovom priznaní uplatňovali vyživované osoby.

Vyšší zisk, ale aj vyššie riziko

Najzaujímavejšie zistenie? Firmy založené bývalými gig workermi generovali podstatne vyššie zisky. V prvom roku dosiahli hrubý zisk vyšší o 39 percent, po dvoch rokoch to bolo o 47 percent a po troch rokoch o 42 percent viac než firmy bežnej populácie. Dôvodom nie je len lepší biznis model – v mnohých prípadoch ide o malé firmy, kde aj relatívne malý rozdiel v tržbách znamená výrazné percentuálne skoky.

Na druhej strane, firmy založené bývalými gig workermi prežívajú o niečo kratšie. Po roku pretrvalo 69,4 percenta z nich, čo je o 2,6 percentuálneho bodu menej než u bežnej populácie. Po troch rokoch prežíva 45,2 percenta, teda o 3,2 percenta menej. Gig podnikatelia sa navyše častejšie zadlžujú.

„Firmy vznikajúce z gig ekonomiky sú rizikovejšie, no ak prežijú, prinášajú vyšší výkon,“ zhrnul spoluautor štúdie Matthew Denes, profesor financií na Carnegie Mellon University.

Slovenské špecifiká

Slovenskí gig workeri majú oproti bežným zamestnancom niekoľko výrazných výhod. V prvom rade je to flexibilita – môžu si sami určovať pracovný čas, kombinovať viacero projektov a vyberať si zákazky podľa vlastných preferencií. To je mimoriadne atraktívne pre rodičov, študentov alebo ľudí, ktorí chcú popri zamestnaní rozbehnúť vlastný projekt.

Ďalšou výhodou sú daňové zvýhodnenia. Samostatne zárobkovo činné osoby na Slovensku môžu využívať znížené sadzby dane na príjmy z ne-podnikateľskej činnosti a odpočítavať si viaceré náklady – od prenájmu až po cestovné či poistenie. Navyše, podnikatelia môžu získať aj ďalšie úľavy, napríklad pri investíciách do výskumu a vývoja alebo environmentálnych projektoch.

Slovenský trh tiež ponúka množstvo coworkingových priestorov, networkingových akcií a platforiem, ktoré spájajú freelancerov, podnikateľov a potenciálnych klientov – od IT cez marketing až po remeselné služby. Práve tu vznikajú nové nápady a spolupráce, ktoré by v klasickom zamestnaní často nevznikli.

Z pohľadu firiem je výhodou možnosť rýchlo a efektívne získať špecializované služby na mieru, bez nutnosti dlhodobého zamestnávania. Malé a stredné podniky využívajú gig workerov na jednorazové projekty, veľké firmy zas na špecifické úlohy, kde potrebujú expertízu len na obmedzený čas.

Gig práca ako podnikateľská rozcvička

Čo si z toho odniesť? Možno to, že gig práca nie je len núdzové riešenie či prechodná fáza medzi dvoma zamestnaniami. Môže to byť podnikateľská rozcvička. Prvý kontakt s trhom. Spôsob, ako sa naučiť fungovať na voľnej nohe, otestovať svoje nápady a zároveň si našetriť na vlastné rozbehnutie. A aj keď takéto firmy častejšie padajú, tie, ktoré vydržia, majú potenciál zarobiť viac. Oveľa viac.

Takže ak premýšľate o podnikaní, no stále váhate, či do toho skočiť – možno netreba hneď hypotéku, investora ani garáž plnú hardvéru. Možno stačí pár klikov v aplikácii a začať. Malým „gigom“ – presne tak, ako to už dnes robia tisíce Slovákov naprieč profesiami a regiónmi.