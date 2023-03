Čína plánuje postupne a po etapách zvyšovať vek odchodu do dôchodku, aby tak riešila problém starnutia svojho obyvateľstva. Uviedol to v utorok tamojší denník Global Times s odvolaním sa na vysokopostaveného experta z čínskeho ministerstva ľudských zdrojov.

Adaptačné obdobie

Vek odchodu do dôchodku sa má najprv posunúť len o niekoľko mesiacov, a táto doba sa bude neskôr predlžovať, priblížil Ťin Wej-kang, riaditeľ Čínskej akadémie práce a sociálneho zabezpečenia.

,,Ľudia blížiaci sa (už teraz) k dôchodkovému veku budú musieť posunúť odchod naň len o niekoľko mesiacov," povedal. Mladí ľudia budú podľa jeho slov možno musieť pracovať o pár rokov dlhšie, budú však mať nárok na dlhé adaptačné a prechodné obdobie.

Čína má v súčasnosti jeden z najnižších dôchodkových vekov na svete. Pre mužov je to 60 rokov, pre ženy-úradníčky 55 a pre ženy pracujúce v továrňach len 50 rokov.

Politika jedného dieťaťa

Peking dosiaľ oficiálne zvýšenie tohto veku neoznámil. Nový čínsky premiér Li Čchiang v pondelok informoval, že vláda sa chytá vykonať v tomto smere dôkladné štúdie a analýzy, aby mohla obozretne zaviesť zmeny.

Čínska 1,4-miliardová populácia zaznamenáva pokles a starnutie, čiastočne aj v dôsledku dlho (v rokoch 1980 až 2015) presadzovanej tzv. politiky jedného dieťaťa. Riešenie otázky dôchodkového rozpočtu sa tak stáva čoraz naliehavejšou.

Čínska Národná zdravotnícka komisia očakáva, že do roku 2035 sa počet ľudí vo veku 60 a viac rokov zvýši z 280 na vyše 400 miliónov, čo bude ekvivalentom populácie, akú majú dohromady Veľká Británia a Spojené štáty.

Neudržateľný systém

Stredná dĺžka života sa v Číne od roku 1960 do 2021 zvýšila z 44 na 78 rokov, čo je viac ako v súčasnosti v Spojených štátoch, pričom sa predpokladá, že do roku 2050 presiahne 80 rokov.

Na každého čínskeho dôchodcu v súčasnosti prispieva päť pracujúcich. Tento pomer je o polovicu nižší ako pred desiatimi rokmi, pričom je očakávané, že do roku 2030 by mohol predstavovať 4:1 a do roku 2050 už len pomer 2:1.

Demografi a ekonómovia poukazujú na to, že súčasný dôchodkový systém, ktorý sa spolieha na to, že klesajúci počet aktívnych pracovníkov bude platiť dôchodky rastúcemu počtu seniorov, je neudržateľný a je preto potrebné ho zreformovať.