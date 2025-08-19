Pestovatelia sóje v Spojených štátoch vyzvali prezidenta Donalda Trumpa, aby uzavrel obchodnú dohodu s Čínou, ktorá im zaručí prístup na tamojší trh. Zároveň varovali pred katastrofálnymi dlhodobými dôsledkami pre odvetvie, ak Peking, ktorý je najväčším svetovým nákupcom sóje, prestane odoberať ich úrodu.
Čína sa pri dovoze komodity čoraz viac spolieha na Brazíliu. Odberatelia z druhej najväčšej svetovej ekonomiky sóju z tohtoročnej americkej úrody zatiaľ nenakúpili vopred, čo je nezvyčajné oneskorenie, upozornila Americká asociácia sóje (ASA).
„Pestovatelia sú pod extrémnym finančným tlakom. Ceny naďalej klesajú a farmári platia výrazne viac za vstupy a zariadenia. Dlhotrvajúci obchodný spor s naším najväčším zákazníkom nemožno prežiť,“ tvrdí ASA.
Čínsky prechod na brazílsku sóju by mohol stáť amerických farmárov miliardy dolárov. Podľa dostupných údajov v hospodárskom roku 2023/2024 smerovalo do Číny 54 percent celkového vývozu americkej sóje za 13,2 miliardy dolárov. Čím viac času uplynie bez dosiahnutia dohody, tým horšie budú dosahy na pestovateľov v USA.