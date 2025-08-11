Americký prezident Donald Trump vyjadril nádej, že Čína štvornásobne zvýši nákupy amerických sójových bôbov.
„Čína je znepokojená nedostatkom sójových bôbov. Naši skvelí farmári produkujú sóju najvyššej kvality,“ napísal šéf Bieleho domu na sociálnej sieti. „Dúfam, že Čína rýchlo zvýši svoje objednávky a výrazne zníži obchodný deficit,“ uviedol Trump.
Podľa údajov čínskej colnej správy objem obchodu medzi Washingtonom a Pekingom od januára do júla dosiahol 337,22 miliardy dolárov, o 12 percent menej ako vlani.