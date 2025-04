Aj keď myšlienka výstavby železničnej trate cez Strednú Áziu vznikla už pred takmer tromi desaťročiami, skutočný záujem sa objavil až po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. Dovtedy bola hlavná železničná trasa medzi Čínou a Európou vedená cez Rusko a Kazachstan. Vojnový konflikt a s ním spojené sankcie však narušili logistiku, zvýšili náklady a spomalili prepravu.

V decembri minulého roku sa oficiálne začali stavebné práce na novej železnici, ktorá bude viesť cez Kirgizsko a Uzbekistan a obíde Rusko. Tento nový koridor môže byť pre Čínu kľúčový, keďže krajina už dnes vyváža viac tovarov do Európskej únie než do Spojených štátov.

Obchod s Ruskom nezmizne

Napriek presmerovaniu nákladu Čína nepretrhla politické väzby s Ruskom. Objem čínsko-ruskej nákladnej dopravy v posledných rokoch výrazne vzrástol, často ide o prepravu technológií a strojov, ktoré môžu priamo alebo nepriamo podporovať ruský vojenský priemysel.

„Hoci kontajnerové lode zostávajú omnoho efektívnejšie ako vlaky, železnica predstavuje poistku proti narušeniu námornej dopravy. Niektoré nákladné lode v súčasnosti kvôli útokom húsíjskych militantov obchádzajú africký Mys Dobrej nádeje, čo predlžuje prepravu o niekoľko týždňov,“ vysvetľuje magazín The Economist.

Pripomína, že hodnota čínsko-európskeho železničného obchodu predstavovala v roku 2021 približne 75 miliárd dolárov, no v roku 2023 klesla na 57 miliárd dolárov, čo zodpovedá asi desatine celkového obchodu medzi Čínou a Európskou úniou.

Európa si taktiež uvedomuje strategický význam rozvoja železničných spojení so Strednou Áziou a Čínou. Potvrdzuje to aj účasť predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen na historicky prvom summite EÚ so stredoázijskými lídrami v Uzbekistane na začiatku apríla, kde sa intenzívne rokovalo o posilnení transkaspického dopravného koridoru.

„Európa a Čína sa môžu zhodnúť na potrebe obísť Rusko, no nezhodnú sa v jednom - pre Európu je Rusko existenčnou hrozbou. Pre Čínu zostáva spojencom,“ dodáva The Economist.