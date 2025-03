Desiatky železničných trás, ktoré prechádzajú Európou, uľahčujú ľuďom cestovanie po kontinente. Kodanský think-tank 21st Europe má ale oveľa ambicióznejšie plány. Na samite v Barcelone predstavil koncept celoeurópskej siete vysokorýchlostných železníc s názvom Starline, ktorá by fungovala podobne ako metro. Cieľom je od základov zmeniť „rozkúskovanú a často pomalú“ európsku železničnú infraštruktúru a vytvoriť na kontinente ultrarýchle spojenia konkurujúce leteckej doprave.

Celoeurópsky projekt

Starline bude pozostávať zo siete tratí, ktorá bude dlhá 22-tisíc kilometrov. Spájať bude 39 európskych miest. Bratislavu či iné slovenské mestá think-tank obišiel. Nový systém by mal byť o približne 30 percent rýchlejší než cestná doprava a súčasné železnice.

Vlaky Starline budú premávať rýchlosťou 300 až 400 kilometrov za hodinu. Think-tank chce sieť spojazdniť najneskôr v roku 2040. V súčasnosti niekoľkohodinová jazda z Helsínk do Berlína by po novom trvala iba niečo vyše päť hodín.

Zdroj: TREND/21st Europe Mapa liniek Starline

V spolupráci so štúdiom Bakken & Bæck budú vlaky navrhnuté podľa vlajky EÚ. Vozne tak budú tmavomodrej farby so žltými hviezdami po stranách. Nebudú rozdelené na triedy, ale na zóny podľa potrieb cestujúcich. Tiché zóny budú určené na prácu a rodinné sekcie pre cestujúcich s deťmi.

Sieť Starline by mala vyrásť na už existujúcej infraštruktúre. Tvorilo by ju päť liniek, ktoré budú fungovať podľa jednotného cestovného poriadku. Začlenením miest ako Kyjev, Bukurešť a Sofia chce think-tank integrovať východnú Európu do siete vysokorýchlostných železníc.

Systém by bol verejne financovaný a prevádzkovaný schválenými národnými železničnými spoločnosťami. Energiu bude čerpať z obnoviteľných zdrojov namiesto národných energetických sietí, pričom by naň dozerala nová Európska železničná autorita (ERA). Tá by v rámci štruktúry EÚ zabezpečovala koordináciu, interoperabilitu a dlhodobý rozvoj siete.

Pomôže aj HDP

Popularita železničnej dopravy v rámci cestovania medzi krajinami rýchlo rastie. Cestujúci totiž do úvahy čoraz viac berú to, aký vplyv majú ich aktivity na životné prostredie. „Prechod na vysokorýchlostnú železnicu môže byť tou najlepšou šancou, ktorú Európa má, ak chce do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu a zároveň zachovať rýchlu a ekologickú mobilitu,“ uviedol think-tank na webovej stránke. Podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry zodpovedal dopravný sektor v roku 2022 za približne 29 percent celkových emisií skleníkových plynov v EÚ.

Starline by mal aj ekonomické výhody. Keď Čína rozšírila sieť vysokorýchlostných železníc, mestá s týmito spojeniami zaznamenali nárast HDP o 14,2 percenta. Každá nová trať pritom podľa think-tanku prispela k rastu mestského HDP o ďalších 7,2 percenta. Európsky projekt podobného rozsahu by tak mohol podporiť investície, naštartovať regionálne ekonomiky a premeniť jednotný trh na skutočne jednotný – nielen ekonomicky, ale aj fyzicky, dodal 21st Europe.