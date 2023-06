Rast predaja elektrických vozidiel sa v Číne, na najväčšom automobilovom trhu na svete spomalil. Krajina preto spustila šesťmesačnú kampaň na podporu predaja áut, predovšetkým elektrických, vo vidieckych oblastiach, uvádza Bloomberg.



Akcia koordinovaná ministerstvom obchodu sa začína tento mesiac. Nabáda finančné inštitúcie, aby poskytovali výhodnejšie úvery na nákup áut, no rovnako tak aj miestne samosprávy a automobilky majú ponúkať dotácie a zľavy. „Je to ako spustenie masívnej reklamnej kampane pre automobilový priemysel,“ povedal výkonný riaditeľ poradenskej spoločnosti Automotive Foresight so sídlom v Šanghaji Ja-le Čang.

Jednou z kľúčových priorít je dostať elektromobily do viac ako 11-tisíc okresov po celej krajine a zlepšiť nabíjaciu infraštruktúru. Najvyšší predstavitelia opakovane uviedli, že rozširovanie elektromobility a celkové zvýšenie predaja automobilov považujú tento rok za veľmi dôležité.

Čína je najväčším svetovým trhom pre ekologické autá, pričom vlani zaznamenala v tomto segmente nárast o 95 percent v porovnaní s rokom 2021. Ale od januára tohto roka do mája stúpol predaj elektromobilov a plug-in hybridov len o 41 percent.



Koľko budú samosprávy v skutočnosti poskytovať na nákup áut, keď mnohé hospodária s napätými rozpočtami a prudko stúpajú ich dlhy, je otázne. Predstavitelia takmer desaťmiliónového východočínskeho mesta Nan-ťing uviedli, že od 6. júna rozdajú 35 miliónov jüanov (päť miliónov eur) v poukážkach, pričom za každý jeden nákup auta poskytne až päťtisíc jüanov (650 eur). Technologické a výrobné centrum Šen-čen má tento rok na rozdávanie približne 82 miliónov jüanov (desať mil. eur) spotrebiteľom, ktorí si kúpili bezemisné autá.



Medzitým sa rozhýbali aj ceny elektromobilov. Spoločný podnik General Motors, SAIC Motor a Wuling Motors Holdings zlacnil do konca júna svoj hit Hongguang Mini EV o 13-tisíc jüanov (1 690 eur). Štátna spoločnosť Chery Automobile ponúkla zľavu tisíc jüanov (130 eur) a bezplatný doživotný servis pre niektoré zo svojich elektrických modelov.



Ide zrejme o dôsledok cenovej vojny v Číne, ktorú začala Tesla. Podľa prieskumu China Auto Market celkovo 753 variantov osobných automobilov, alebo približne štvrtina všetkých typov vozidiel na trhu, zaznamenala v priebehu troch mesiacov do mája pokles cien o viac ako desaťtisíc jüanov.