V Českej republike chýba asi 25-tisíc profesionálnych vodičov. Nedostatok sa ďalej prehlbuje, pretože profesiu prestáva ročne vykonávať zhruba osemtisíc ľudí, pričom sa jej začína venovať iba päťtisíc, uviedol riaditeľ Inštitútu cestnej dopravy Česmad Tomáš Bicera.

Chýbajú ľudia aj učebné odbory

V Českej republike podľa Biceru chýba zhruba 20-tisíc vodičov kamiónov a vyše päťtisíc vodičov autobusov. „Hoci sa nedostatok pracovných síl teraz týka takmer každej profesie, v oblasti dopravy je o to citeľnejšie, že pozície vodičov nemožno v súčasnej dobe zatiaľ nahradiť technológiami. Problém je pritom celoeurópsky, ba celosvetový,“ uviedol Bicera.

Nedostatok vodičov sa snaží Združenie automobilových dopravcov Česmad, pod ktorý Inštitút cestnej dopravy spadá, riešiť podporou českých stredných škôl. Bicera uviedol, že podporujú žiakov technických odborov, aby si pri štúdiu urobili vodičský preukaz skupiny C. „Doprava, hoci dôležitý odbor, nemá žiadny samostatný učebný odbor vodič. A o jeho vytvorení sa ani neuvažuje. Dôvodom je, že absolventi by mali mať čo možno najväčšiu uplatniteľnosť na trhu práce, a úzko špecializovaný učebný odbor do tejto koncepcie nezapadá,“ dodal.

Beh na dlhú trať

Vodičský preukaz na skupinu C, teda nákladné vozidlá nad 3,5 tony, môže dnes získať uchádzač od 21 rokov. Výnimku môžu mať 18-roční uchádzači, ktorí absolvujú rozšírený rozsah školenia v dĺžke 280 hodín. Podľa Biceru by odboru prospelo, ak by mohli získať vodičské oprávnenie C alebo D vodiči od 18 rokov po absolvovaní školenia v základnom rozsahu 140 hodín.

Ďalším riešením by podľa Biceru mohlo byť zjednodušenie procesu zamestnávania zahraničných pracovníkov na vodičské pozície. „Proces zamestnania cudzincov a vybavenie zamestnaneckej karty v Česku zaberie rádovo štyri až osem mesiacov, zatiaľ čo v zahraničí, napríklad v Poľsku, je možné rovnakého zahraničného pracovníka zamestnať v priebehu niekoľkých týždňov,“ povedal. Podľa neho situáciu nerieši ani voľný vstup na český trh práce Ukrajincov, pretože v Česku teraz prevažujú ukrajinské ženy. „Preto sa dá hovoriť len o čiastkových náborových kampaniach autobusových dopravcov, ktorí sú schopní zamestnať niektoré ženy na pozíciách vodiča MHD,“ dodal.