Českí vedci pri vývoji takzvanej prediktívnej údržby železničnej trate vyvinuli aj prvky, ktoré dokážu urobiť z bežnej koľajnice inteligentnú pomocou špeciálnych materiálov a elektroniky. Systém bude vedieť hlásiť chyby ako na trati, tak na prechádzajúcich súpravách. Ide o ďalší krok k zvýšeniu bezpečnosti a zníženiu nákladov na opravu tratí i vlakov, uviedla hovorkyňa Fakulty strojného inžinierstva VUT v Brne Iveta Hovorková. Ďalší vývoj a testovanie automatického systému potrvá ešte dva až tri roky.

Okrem odborníkov z VUT sa na vývoji podieľajú ešte firmy ALIS Tech a Drážní revize. Pôvodne pred dvoma rokmi predstavili inteligentné senzory, ktoré pomáhajú s údržbou rizikových miest na trati a slúžia ako systém včasného varovania, napríklad pri zosuve pôdy na trať. Systém dokáže sám vyhodnotiť, že sa s traťou stalo niečo neštandardné a odošle správu.

„Dvojročné testovanie potvrdilo, že technológia spoľahlivo funguje. Systém sme nasadili do testovacej prevádzky na súkromnej trati jedného veľkého priemyselného podniku v Česku a na regionálnej trati na Taiwane,“ uviedol Zdeněk Hadaš z ústavu mechaniky telies, mechatroniky a biomechaniky na VUT.

Teraz už majú výskumníci dostatok dát z prejazdov vlakov a umelá inteligencia pomocou algoritmov sleduje stav trate, aby bolo možné včas zasiahnuť pri hroziacich nedostatkoch či veľkom opotrebovaní trate. Doplnenie koľajnice ďalšími senzormi umožňuje diagnostikovať aj prechádzajúce vlaky či električky. Vďaka tomu je možné zasiahnuť skôr, ako porucha na vozidle viac poškodí trať či naopak. Vývojári hľadajú ešte ďalších partnerov, ktorí by priniesli do projektu ďalšie peniaze a pomohli by ho urýchliť, či rozšíriť o ďalšie použitie. Verí, že o výsledný produkt bude veľký záujem.