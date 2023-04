Česká národná banka by mohla v septembri pristúpiť k prvému zníženiu úrokových sadzieb, podmienkou však je, že inflácia dovtedy klesne na požadovanú úroveň a bude sa aj naďalej pohybovať smerom nadol. Uviedla to viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová.

ČNB, podobne ako ďalšie centrálne banky v strednej Európe, zvyšovala úrokové sadzby rýchlejšie než svetové centrálne banky a v súčasnosti by tak mohla patriť medzi prvé, ktoré začnú s ich znižovaním. Kľúčová úroková sadzba dosahuje sedem percent, pričom na tejto úrovni ju centrálna banka drží od polovice minulého roka. Počas rok trvajúceho cyklu sprísňovania menovej politiky zvýšila ČNB hlavnú úrokovú sadzbu o 675 bázických bodov.

Miera inflácie sa v marci zmiernila na 15 percent zo 16,7 percenta v predchádzajúcom mesiaci, naďalej sa však drží vysoko nad inflačným cieľom. ČNB odhaduje infláciu za celý tento rok na úrovni 10,8 percenta, v druhom polroku by sa však mala dostať na jednocifernú úroveň.

Zamrazilová aj ďalší členovia sedemčlennej bankovej rady uviedli, že o zmiernení menovej politiky bude možné začať uvažovať až vtedy, keď miera inflácie dosiahne jednocifernú úroveň a bude jasne smerovať k cieľovému pásmu jedného až troch percent.

„September bude na údaje bohatší, takže ak to pôjde správnym smerom a budem si dostatočne istá, že týmto smerom to bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch, potom je možné úrokové sadzby znížiť,“ povedala Zamrazilová v rozhovore. Zároveň dodala, že do septembrového zasadnutia ČNB bude mať banka k dispozícii už dostatok ekonomických údajov. Najbližšie zasadnutie bankovej rady je naplánované na 3. mája.