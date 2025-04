Európska únia na 90 dní pozastavila odvetné clá na dovoz zo Spojených štátov, oznámila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Ide o reakciu Bruselu na pozastavenie amerických recipročných taríf na rovnako dlhé obdobie.

Členské krajiny EÚ prijali v stredu prvý balík odvetných opatrením proti clám na európsku oceľ a hliník, ktoré americký prezident Donald Trump zaviedol v marci.

We took note of the announcement by President Trump.



We want to give negotiations a chance.



While finalising the adoption of the EU countermeasures that saw strong support from our Member States, we will put them on hold for 90 days.



If negotiations are not satisfactory, our…