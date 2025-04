Britský parlament v sobotu (12. 4.) na mimoriadnom zasadnutí schválil, aby vláda prevzala kontrolu nad oceliarňou British Steel vlastnenou čínskou firmou Jingye Group. Informoval o tom spravodajský server BBC.

V areáli oceliarne v Scunthorpe boli v sobotu večer vládni úradníci pripravení prevziať kontrolu nad firmou, uviedla BBC. Opatrenie má zabrániť zatvoreniu vysokých pecí v závode, ktorý zamestnáva 2 700 ľudí.

Ide o prechodné opatrenie pred prípadným úplným znárodnením, dodala BBC. Podľa ministra priemyslu Jonathana Reynoldsa by vláda v prípade potreby odkúpila spoločnosť za „spravodlivú trhovú cenu". „V tomto prípade je trhová hodnota fakticky nulová," dodal.

Premiér Keir Starmer krok vlády označil za potrebný pre záchranu britského oceliarstva a pracovných miest. Po schválení zákona vyhlásil, že oceľ vyrobená v Británii bude „chrbticou obnovy krajiny" a že priemysel, ktorý bol predtým „pýchou britskej histórie", sa má stať aj jej budúcnosťou.

Starmer sa v sobotu stretol so zamestnancami a vyjadril im podporu. Napätie medzi zamestnancami a čínskymi majiteľmi – spoločnosťou Jingye – v posledných dňoch rástlo. BBC uviedla, že pri príchode vedenia firmy do závodu v sobotu ráno nebolo ich vozidlo vpustené do areálu.

Reynolds uviedol, že vláda bola ochotná poskytnúť spoločnosti suroviny, aby prevádzku udržala, ale Jingye podľa neho požadovala „neprimeranú kompenzáciu" a odmietla zaplatiť za už objednané materiály. Zabránenie zatvoreniu závodu tak podľa neho bolo v národnom záujme.