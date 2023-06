Britská libra smeruje v tomto týždni k najvýraznejšiemu rastu oproti doláru za posledný polrok. K posilneniu kurzu britskej meny prispela dohoda v USA o dlhovom strope, najmä však signály, že zvyšovanie úrokových sadzieb v Spojených štátoch by sa mohlo zastaviť skôr než v prípade Británie. Informovala o tom agentúra Reuters.

Kurz britskej libry vzrástol tento týždeň oproti doláru o 1,5 percenta. To je najvýraznejšie posilnenie kurzu libry od začiatku decembra minulého roka. Britská mena posilnila aj oproti euru, a to takmer o 1,1 percenta. Ak sa toto tempo rastu udrží do ukončenia obchodovania, bude to znamenať najvýraznejšie týždenné posilnenie kurzu libry oproti európskej mene za takmer štyri mesiace.

Britskú menu podporili najmä signály z americkej centrálnej banky (Fed), že na najbližšom zasadnutí menového výboru 13. a 14. júna by sa s úrokovými sadzbami nemuselo hýbať. To viedlo k výrazným zmenám v prognózach trhov. Tie najnovšie stanovili predpoklad zvýšenia úrokových sadzieb zo strany Fedu na 29 percent. Ešte pred týždňom počítali trhy s rastom úrokových sadzieb na 70 percent.