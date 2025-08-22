Nálada britských spotrebiteľov sa v auguste zlepšila, pričom dosiahla najvyššiu úroveň za osem mesiacov.

Index spotrebiteľskej dôvery agentúry GfK dosiahol -17 bodov – najviac od vlaňajšieho decembra.

Pohyb indexu je ale dlhodobo veľmi mierny, čo nenaznačuje výraznejšie zlepšenie dôvery v ekonomiku. „Spotrebitelia sú naďalej vo vyčkávacom režime a akékoľvek prekvapenie môže prudko zmeniť ich náladu,“ povedal Neil Bellamy z GfK.

Poukázal najmä na údaje o vývoji inflácie, keď spotrebiteľské ceny vo Veľkej Británii v júli vzrástli o 3,8 percenta a dosiahli 1,5-ročné maximum.

Navyše, objavili sa informácie, že ministerka financií Rachel Reevesová by mohla v rámci budúcoročného rozpočtu zvýšiť dane.

