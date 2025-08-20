Miera inflácie vo Veľkej Británii sa v júli podľa očakávaní zrýchlila, pričom zdražovanie dosiahlo najvyššiu úroveň za 1,5 roka.

Spotrebiteľské ceny vzrástli oproti vlaňajšku o 3,8 percenta a boli najvyššie od januára 2024.

Najvýraznejšie sa pod vývoj inflácie podpísali rastúce náklady na dopravu (+3,2 percenta). V segmente prudko vzrástli najmä ceny leteniek.

Výraznejšie stúpli aj ceny pohonných látok, ceny v reštauráciách a hoteloch a tempo rastu sa zrýchlilo aj pri cenách potravín a nealkoholických nápojov (+4,5 percenta).

Ilustračná fotografia
