Miera inflácie vo Veľkej Británii sa v júli podľa očakávaní zrýchlila, pričom zdražovanie dosiahlo najvyššiu úroveň za 1,5 roka.
Spotrebiteľské ceny vzrástli oproti vlaňajšku o 3,8 percenta a boli najvyššie od januára 2024.
Najvýraznejšie sa pod vývoj inflácie podpísali rastúce náklady na dopravu (+3,2 percenta). V segmente prudko vzrástli najmä ceny leteniek.
Výraznejšie stúpli aj ceny pohonných látok, ceny v reštauráciách a hoteloch a tempo rastu sa zrýchlilo aj pri cenách potravín a nealkoholických nápojov (+4,5 percenta).