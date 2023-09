Problém s nedostatkom bytov a celkovo nehnuteľností nevládne len na Slovensku či inde v Európe, niečo podobné má aj Veľká Británia. Bloomberg informuje, že poslancom opozičnej Labouristickej strany sa v Snemovni lordov minulý týždeň podarilo zablokovať vládny návrh, ktorý by zmiernil prísne environmentálne pravidlá a umožnil výstavbu 100-tisíc nových bytov. Dve hlavné politické strany, ktoré sa zhodujú na potrebe ďalšej výstavby, to ostro skritizovali. Vládnuci konzervatívci označili labouristov za „blokátorov“, ktorí zmarili ich plány.



Dôležitejšie je však povedať, že návrh bol v každom prípade len kvapkou v mori. Tých 100-tisíc bolo na obdobie do roku 2030. To výrazne zaostáva za vládnym cieľom postaviť 300-tisíc bytových jednotiek ročne. Konzervatívci sa k splneniu tohto záväzku nepriblížili v žiadnom roku, následne ho v decembri degradovali na niečo ako „odporúčaný cieľ“.



Možnosti bývania Britov sú horšie v porovnaní s väčšinou európskych národov. Podľa výskumu think-tanku Centra pre mestá Británia stavala menej ako ktorýkoľvek iný západoeurópsky národ za šesť desaťročí do roku 2015. Vypočítal, koľko ďalších bytov by Spojené kráľovstvo malo, ak by ich stavali rovnakým tempom ako ostatné krajiny v Európe: Toto číslo sa pohybovalo od 1,6 milióna pri použití miery výstavby domov vo Švajčiarsku až po 8,3 milióna vo Fínsku. Priemer bol 4,3 milióna.

Začalo sa to po vojne

Vyrovnanie tohto deficitu 4,3 milióna bytov by pri tempe stanovenom britskou vládou trvalo do roku 2100. Len v Londýne chýba takmer pol milióna bytových jednotiek, ktorých výstavba by za súčasných podmienok zabrala 14 rokov, uvádza Capital Economics.



Nedostatočná výkonnosť Spojeného kráľovstva pri výstavbe domov sa datuje do bezprostredne povojnového obdobia a prijatia zákona o územnom plánovaní z roku 1947. Legislatíva priznáva rozhodovaciu právomoc miestnym zastupiteľstvám. Volení miestni zástupcovia môžu odmietnuť žiadosť o stavbu, aj keď je v súlade so zásadami plánovania. Medzi Britmi sa tak naplno rozvinul fenomén „nie na mojom dvore“ alebo NIMBY. V skutočnosti si väčšina ľudí uvedomuje, že je potrebné niekde postaviť viac domov či bytov – len nie blízko ich vlastného bývania.

Vláda sa postupom času aj snažila o zavedenie zmien, pričom v roku 2020 bola zverejnená Biela kniha, ktorá obsahuje návrhy na systém zónového plánovania. To však zatiaľ len prehlbuje priepasť medzi plánovacími oddeleniami miestnej rady, volenými zástupcami, ktorí ignorujú rady svojich vlastných plánovacích úradníkov, aj veľkými developermi, ktorí dominujú výstavbe domov.



Skutočne funkčný systém zónového plánovania by podľa Bloombergu pomohol malým developerom a svojpomocným staviteľom, ktorí nemajú čas ani zdroje, aby pokorili byrokratické prekážky, ktoré sa môžu ťahať roky. Takíto drobní hráči sú v Spojenom kráľovstve čoraz viac vytláčaní z trhu. Len sedem percent domov v Británii je postavených svojpomocne, zatiaľ čo v Rakúsku je to desaťkrát viac. V Nemecku a Taliansku je viac ako polovica nových domov postavená svojpomocne.



Plánovací systém Spojeného kráľovstva je zrelý na reštart, uvádza ešte agentúra Bloomberg. Malo by ísť o celonárodnú diskusiu, ideálne so všetkými hlavnými politickými stranami. Výborným začiatkom by bola parlamentná komisia naprieč stranami, uzatvára.