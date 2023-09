Ešte na začiatku roka 2023 ich otvárali a do decembra končia. Taký je osud viac ako jednej z ôsmich pobočiek bánk v Spojenom kráľovstve, pričom od roku 2015 už takto zmiznú takmer tri pätiny siete.

Analýza Financial Times založená na údajoch Link ukazuje, že 636 bankových pobočiek sa má zatvoriť do konca tohto roka, zatiaľ čo 424 už tak urobilo. Na budúci rok to má v pláne ďalších 42 pobočiek. Tento stav naznačuje, že v celej krajine sa bankomaty stávajú čoraz vzácnejšími, a to aj napriek vládnym návrhom z minulého mesiaca na zabezpečenie dlhodobého prístupu k hotovosti.

„Zatvorená pobočka banky neznamená len o jedno miesto menej na výber alebo vloženie hotovosti na mieste,“ povedal zástupca šéfredaktora magazínu o právach spotrebiteľov Which? Money Sam Richardson. „Sťažuje to prístup k bankovým službám tvárou v tvár – niečo, čo je obzvlášť dôležité pre zraniteľnejších zákazníkov,“ dodal. Odhaduje, že po tohtoročnom zatvorení zostane po celom Spojenom kráľovstve len niečo vyše štyritisíc pobočiek, pričom 5 600 bolo zatvorených od januára 2015, keď začali sledovať údaje. Banky už desaťročia obmedzujú svoje klientske centrá, ale tempo ich zatvárania vzrástlo so zvýšeným využívaním digitálnych alternatív v posledných rokoch. Pandémia to ešte viac prehĺbila.



Bývalý výkonný riaditeľ NatWest Derek French však uvádza, že alternatívy ako digitálne bankovníctvo nie sú ideálne pre zraniteľné skupiny obyvateľstva, ani finančne znevýhodnených, ktorí sa pri riadení svojich výdavkov spoliehajú na fyzickú hotovosť. „Obľuba hotovosti môže klesať, ale myslím si, že keď sa pozriete na populáciu ako celok, existuje dobrý dôvod ponechať si ju ako možnosť,“ priblížil D. French.

Opatrenia vlády nestačia

V auguste vláda stanovila limity na to, ako ďaleko by ľudia mali cestovať, aby mali prístup k hotovostným službám. Bankám, ktoré to nezabezpečia, hrozia pokuty. „Myslím si, že aj tak budeme svedkami zatvárania ďalších pobočiek,“ hovorí generálny riaditeľ Link John Howells.

Konzervatívec a dlhoročný bojovník za väčšiu rovnosť v prístupe k hotovosti Chris Holmes povedal, že dostupnosť fyzických peňazí vyriešilo len časť problému. Vyzval na prijatie legislatívy, ktorá by zabezpečila, že hotovosť bude akceptovaná vzhľadom na rastúce prijímanie digitálnych platieb alebo požadovanie platby kartou v maloobchodnom prostredí. Poukázal na to, že niektoré štáty a mestá USA vyžadujú, aby kamenné podniky prijímali hotovosť. „Aký zmysel má mať prístup k hotovosti, ak ju nemáte kde minúť?“ spýtal sa. „Je skutočne dôležité, aby tomu každý rozumel, inak budú existovať určité komunity, ktorým hrozí vylúčenie.“

„Spôsob, akým ľudia pristupujú k svojim peniazom a ako ich spravujú, sa už desaťročia mení. Aj keď podporujeme rastúci výber a pohodlie digitálnych platieb, hotovosť má stále dôležitú a pokračujúcu úlohu,“ uviedlo britské ministerstvo financií.