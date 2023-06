Pred vysokými daňami uteká čoraz viac obyvateľov Spojeného kráľovstva, pričom v roku 2022 krajinu opustilo približne 557-tisíc ľudí. Medzi nimi sú tisícky lekárov a učiteľov, ktorí chcú v zahraničí nájsť lepší život. Pre tento krok sa rozhoduje aj čoraz viac majetnejších, píše Telegraph. Podľa dát poradenskej spoločnosti Henley and Partners by Spojené kráľovstvo malo tento rok opustiť viac ako tritisíc osôb s vysokým čistým majetkom, čo je dvakrát viac ako vlani.

Británia zápasí s rastúcimi daňami a nízkymi príjmami. Mnohých mladých profesionálov to prinútilo uvažovať o živote mimo Spojeného kráľovstva. Poslednou kvapkou však bola prudko stúpajúca inflácia. Medzi tými, ktorí balia kufre, je aj Helen Laingová, ktorá pracovala na manažérskej pozícii v hotelierstve. „Drela som 70 hodín týždenne len preto, aby som si jedného dňa kúpila niečo vlastné, ale aj tak to mohla byť len taká škatuľa od topánok,“ povedala. Donedávna bývala v prenajatom dvojizbovom byte, no rozhodla sa zmeniť plány. Teraz cestuje po celom svete a pracuje ako hotelová konzultantka a majiteľka firmy.



Krízu životných nákladov pociťujeme intenzívnejšie v Spojenom kráľovstve, kde je inflácia potravín na 40-ročnom maxime, uviedla Hailey Lowová z Národného inštitútu pre ekonomický a sociálny výskum.

Najnovšie údaje ukazujú, že bežná mzda bez odmien vzrástla za tri mesiace do apríla o 7,2 percenta. Napriek tomu, že rast miezd rastie najrýchlejšie za 20 rokov, Domácnosti míňajú stále viac zo svojich príjmov na energie, potraviny, ale aj nájomné a splátky hypoték. V dôsledku toho čelia rodiny najväčšiemu poklesu životnej úrovne od začiatku zaznamenávania v 50. rokoch minulého storočia.

Vláda zmrazuje daňové úľavy

Ešte väčší tlak na rozpočty domácností spôsobuje daňové zaťaženie, ktoré stúpa na najvyššiu úroveň od druhej svetovej vojny. Jedenásť percent dospelých platí v súčasnosti vyššiu, 40-percentnú sadzbu dane z príjmu, kým v rokoch 1991 až 1992 bolo takýchto daňovníkov len 3,5 percenta. Rozhodnutie vlády zmraziť daňové úľavy zvýši podiel platiacich vyššie dane na 14 percent. Päťročné zmrazenie, ktoré potrvá do roku 2027, resp. až 2028, zničí približne tretinu rastu reálneho disponibilného príjmu domácností.

Z prieskumu General Medical Council vyplýva, že viac ako polovica lekárov, ktorí odišli z Veľkej Británie, pracuje v zámorí, pričom každý šiesty odchádza do Austrálie. V roku 2016 sa do austrálskeho Melbourne presťahoval aj tridsaťsedemročný Michael Mrozinski. Občas ešte nastupuje na zmeny na pohotovosti v Glasgowe, keď navštívi priateľov a rodinu. Baví ho to však „čím ďalej, tým menej“, pretože v tíme je viditeľne málo zamestnancov a sú prepracovaní. „Mladší lekári sú zlomení, dokonca odchádzajú aj tí starší,“ povedal.



Hlavným lákadlom Austrálie je podľa neho lepšia rovnováha medzi pracovným a súkromným životom. Tamojšie zdravotníctvo nepociťuje taký nedostatok personálu ako Spojené kráľovstvo, čo umožňuje lekárom čerpať dovolenku a na chvíľu vypnúť.

Nesprávna trajektória

Profesorka Kamila Hawthornová z britskej Royal College povedala, že neustále počúvajú správy o tom, že sa praktickí lekári rozhodli pracovať v zahraničí, najmä v krajinách ako Austrália, Nový Zéland alebo Kanada. Majú tam totiž podobné systémy primárnej starostlivosti ako Spojené kráľovstvo.

„V skutočnosti máme viac praktických lekárov v zácviku ako kedykoľvek predtým, čo je nesmierne povzbudzujúce,“ povedala na margo svojej krajiny, avšak s tým, že nie sú plne kvalifikovaní. A tých, ktorí sú, odchádza podľa nej stále viac. „Nemôžeme pokračovať v tejto trajektórii. Naše prieskumy naznačujú, že ďalších 22-tisíc všeobecných lekárov zvažuje v najbližších piatich rokoch opustiť toto povolanie, pričom mnohí ako dôvod uvádzajú stres a syndróm vyhorenia,“ dodáva K Hawthornová.



Naproti tomu Austrália zažije najväčší rekordný nárast prisťahovalectva, pričom sa očakáva, že imigrácia v rokoch 2022 až 23 vzrastie na 400-tisíc.