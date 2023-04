Rastúce náklady spojené s nákupom čerstvých potravín začali vytvárať na britské domácnosti výrazný tlak. Inflácia v segmente potravín dosiahla vo februári viac ako 18 percent. Pridal sa k tomu aj nedostatok šalátov či inej zeleniny, čo zvýšilo infláciu potravín na 45-ročné maximum. Podľa štatistík išlo o najrýchlejšie zdražovanie od augusta 1977. Tieto faktory zapríčinili aj zmenu správania spotrebiteľov, ktorí dnes pri nakupovaní prehodnocujú, kde, čo a koľko nakúpia.

Mrazené na úkor čerstvých

Pre vyššie životné náklady začali Briti podľa BBC vo väčšej miere prechádzať z čerstvých potravín na mrazené. „Mrazené potraviny sú často oveľa lacnejšie ako čerstvé a tvoria aj menej odpadu, takže to je dôvod, prečo sa v čase krízy životných nákladov veľmi dobre predávajú,“ povedal maloobchodný analytik Ged Futter.



Spotrebitelia svoju pozornosť upriamili predovšetkým na nákup mrazeného kuracieho mäsa, ktorého predaje sa zvýšili o 5,9 percenta. Zvýšený záujem bol aj o ďalšie mrazené potraviny ako pizza, hotové jedlá či zemiakové hranolky. Predaju mrazených potravín sa síce darí veľmi dobre, no podľa agentúry Kantar sa celkové objemy nakúpených potravín za 12 týždňov do konca marca znížili o 3,8 percenta v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.

„V supermarketoch sa mrazeným potravinám darilo výrazne lepšie ako čerstvým. Súvisí to jednoznačne s rastúcimi životnými nákladmi,“ povedal Fraser McKevitt, vedúci maloobchodného a spotrebiteľského správania agentúry Kantar.

Menej mäsa a rýb

Zvýšený záujem o predaj mrazených potravín zaznamenal aj reťazec Iceland, ktorý sa na ich predaj špecializuje. „Nie je pre našu firmu žiadnym prekvapením, že v týchto náročných ekonomických časoch čoraz viac nakupujúcich smeruje k tejto cenovo výhodnejšej možnosti. Naša firma bola na výhodách mrazených potravín stavaná posledných 50 rokov,“ povedal pre Newfoodmagazine výkonný predseda Iceland Foods Richard Walker.