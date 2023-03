Spoločnosť Volkswagen Slovakia, ktorá aktuálne produkuje šesť SUV modelov štyroch koncernových značiek, sa pripravuje v tomto segmente na elektrickú budúcnosť. Prvým plne elektrifikovaným SUV modelom vyrábaným v Bratislave bude nové Porsche Cayenne, uviedla to vo svojej tlačovej správe automobilka Volkswagen Slovakia.

Prvé čisto elektrické SUV

„Bratislavský závod odviedol v predchádzajúcich rokoch skvelú prácu a bol mnohokrát ocenený. Budúci Cayenne bude prvým čisto elektrickým SUV, ktoré sa tam bude vyrábať. Som si istý, že tamojší tím sa na to precízne pripravuje a novú generáciu – hoci to je ešte ďaleko – prinesie na štart v príznačnej Porsche kvalite,“ povedal Albrecht Reimold, člen predstavenstva pre produkciu a logistiku značky Porsche. Silné stránky bratislavského závodu pozná z vlastnej skúsenosti, keďže v rokoch 2012 – 2016 pôsobil vo Volkswagen Slovakia ako predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť.

„S potešením môžeme potvrdiť, že nasledujúca generácia Porsche Cayenne bude plne elektrická a aj naďalej sa bude tento úspešný model vyrábať v Bratislave. Dôvera značky Porsche v náš závod je dôkazom odbornej kompetencie a dlhoročných skúseností nášho tímu, ktorý vyrába vozidlá v tej najvyššej kvalite pre zákazníkov celého sveta. Zároveň dokážeme ako multibrand závod efektívne využívať synergie v rámci koncernu,“ uviedol Oliver Grünberg, predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo Volkswagen Slovakia. Podnik aj týmto potvrdzuje status stabilného a spoľahlivého zamestnávateľa, ktorý kontinuálne pracuje na zabezpečení budúcnosti závodu a zamestnanosti.

Výstavba karosárne a montážnej haly

Vozidlo Porsche Cayenne za začalo v bratislavskom závode vyrábať v roku 2002. V tom čase sa tu produkovala zmontovaná karoséria a tá smerovala do nemeckého Lipska na finálnu kompletizáciu, resp. spojenie s podvozkom. S treťou generáciou Porsche Cayenne prišla v roku 2017 do Volkswagen Slovakia investícia v objeme 800 miliónov eur, ktorá smerovala do výstavby novej karosárne a montážnej haly pre produkty značky Porsche. Odvtedy sa na Slovensku vyrába Porsche Cayenne ako kompletné vozidlo. V roku 2019 k nemu na výrobnú linku pribudol ako druhý model Porsche Cayenne Coupé.