Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že jednotky Kyjeva zajali dvoch čínskych občanov bojujúcich po boku ruských síl. Ukrajina bude od Pekingu žiadať vysvetlenie.

„Naša armáda zajala v Doneckej oblasti dvoch čínskych občanov, ktorí bojovali za ruskú armádu. Máme doklady týchto väzňov, ich bankové karty a osobné údaje,“ ozrejmil Zelenskyj na sociálnej sieti.

Moskva a Peking prehĺbili svoju politickú, vojenskú a hospodársku spoluprácu odkedy Rusko napadlo Ukrajinu. Čína sa ale v rámci konfliktu prezentuje neutrálne a tvrdí, že neposiela zbrane ani jednej strane.

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.



We have information suggesting that… pic.twitter.com/ekBr6hCkQL