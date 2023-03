Minister zahraničných vecí Spojených štátov Antony Blinken očakáva, že dohoda o normalizácii vzťahov medzi Kosovom a Srbskom, ktorú sprostredkovala Európska únia a schválil ju Belehrad aj Priština, podnieti tých päť štátov EÚ, ktoré ešte neuznali nezávislosť Kosova, aby tak urobili.

„Fakt, že tieto dve krajiny dosiahli dohodu a predpokladám, že ju aj uvedú do platnosti, by mohol podnietiť i zostávajúce krajiny EÚ k uznaniu nezávislosti Kosova,“ povedal Blinken v Kongrese USA.

Na otázku, či v tejto súvislosti vidí šéf americkej diplomacie nejaký pokrok a či o tejto záležitosti prebiehajú rokovania, Blinken odpovedal, že práve dohoda sprostredkovaná Európskou úniou je cestou k uznaniu nezávislosti Kosova.

Blinken tiež dodal, že sa zúčastňuje na rokovaniach s kosovským premiérom Albinom Kurtim a srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom. Uviedol tiež, že v tejto otázke nastal „pozitívny pohyb“ a bolo by užitočné, ak by sa do diskusií zapojili aj členovia Kongresu.

Agentúra Hina pripomína, že Kosovo zatiaľ neuznalo päť štátov eurobloku – Cyprus, Grécko, Rumunsko, Španielsko a Slovensko. Práve slovenský diplomat Miroslav Lajčák v súčasnosti zastáva funkciu špeciálneho vyslanca EÚ pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou.