Úsvit konverzačných produktov poháňaných umelou inteligenciou (AI), akým je chatbot ChatGPT, núti mnohých zamyslieť sa nad tým, aké úlohy dokáže AI už teraz zvládnuť rovnako dobre ako ľudia. Po novom na tento zoznam môžete pridať, že zvládne vyspovedať zakladateľa Microsoftu Billa Gatesa, píše portál CNBC.

Administratíva britského premiéra Rishiho Sunaka vo februári na svojom YouTube kanáli zverejnila video, na ktorom Gates spolu s premiérom odpovedal na otázky vymyslené chatbotom s umelou inteligenciou.

Okrem iného bol chatbot zvedavý, akú radu by Gates dal svojmu mladšiemu ja, keby sa mohol cestovať späť v čase. „Moje nasadenie bolo až príliš intenzívne. Neveril som vo víkendy. Neveril som v dovolenku,“ opísal Gates svoj workholizmus, ktorý bol preňho vtedy typický. Táto vlastnosť mu síce nepochybne pomohla spraviť z Microsoftu technologického giganta, no Gates prezradil, že z neho tak trochu urobila spoločensky neohrabaného lídra.

„Mal som veľmi úzkoprsý pohľad na štýl práce či štýl rozprávania,“ dodal s tým, že ho to zrejme počas prijímacích pohovorov stálo ľudí, ktorí by mu možno vedeli pomôcť, no nehodili sa do prostredia, ktoré okolo seba vytvoril.

Keby teda mohol cestovať späť v čase, Gates by svojmu mladšiemu ja pomohol uvedomiť si všetky tieto skutočnosti skôr.