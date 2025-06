Generál Carsten Breuer, náčelník nemeckých ozbrojených síl, varoval členské štáty NATO, aby sa pripravili na potenciálny ruský útok do roku 2029 alebo aj skôr. V rozhovore pre britskú stanicu BBC zdôraznil, že Rusko masívne zbrojí, pričom každoročne vyrába približne 1 500 tankov a milióny kusov delostreleckej munície. Nie všetka táto výzbroj však smeruje na front na Ukrajine; značná časť sa podľa neho zhromažďuje do zásob pre budúce vojenské operácie.

Generál vyzdvihol najmä riziko útoku na pobaltské štáty a označil situáciu za „hrozbu, s akou sa za 40 rokov svojej služby nestretol.“ Mimoriadne zraniteľnou oblasťou je podľa neho takzvaná Suwalská priepasť – úzky koridor medzi Poľskom a Litvou, ktorý spája Pobaltie s ostatnými členskými štátmi aliancie.

Have you ever heard about the Suwałki Gap?



If Russia ever launches a direct attack on NATO, it will most likely start here.



It’s a bottleneck between Poland and the Baltic states.



Cut it off from Belarus and Kaliningrad and NATO reinforcements can’t reach the Baltic states. pic.twitter.com/46z4HcX188