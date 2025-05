Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Moskvu, že zdržiava predloženie memoranda s podmienkami ukončenia vojny a v skutočnosti jej ide o to, aby druhé kolo rokovaní neprinieslo žiadne výsledky.

„Takzvané memorandum, ktoré prisľúbili a údajne ho viac než týždeň pripravovali, zatiaľ nikto nevidel. Nepredložili ho ani Ukrajine, ani našim partnerom a ani Turecku, ktoré hostilo prvé stretnutie,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti.

Today, I met with Türkiye’s Minister of Foreign Affairs, @HakanFidan. I thanked Türkiye and President Erdoğan for supporting our efforts to achieve a just and lasting peace. In particular, for their assistance in organizing the meeting that made it possible to secure the release… pic.twitter.com/9AbBAPMbNk