Baterkáreň v plánovanom priemyselnom parku v Šuranoch získala od štátu stavebné povolenie, čo spoločnosti GIB EnergyX Slovakia umožní vybudovať výrobné objekty pre prototypovú výrobu v rozsahu do jednej gigawatthodiny.
„Povolenie zahŕňa výstavbu hlavných výrobných hál, skladov, vrátnic, ako aj inžinierskych objektov vrátane vonkajších elektrických rozvodov, trafostaníc a dočasných stavieb potrebných pre zariadenie staveniska a jeho pripojenie na infraštruktúru,“ uviedla firma.
„Sériová výroba v plnom plánovanom rozsahu 20 gigawatthodín, ako aj výstavba ďalších výrobných kapacít, bude možná až po schválení dokumentácie v rámci takzvanej veľkej EIA, ktorá sa posudzuje v samostatnom povoľovacom procese,“ zdôraznila GIB EnergyX.
Spoločnosť minulý týždeň spustila na pozemkoch budúceho závodu prípravné práce.
Proti výstavbe baterkárne protestujú viacerí obyvatelia Šurian, Bánova a ďalších obcí. Na nedostatky v dokumentácii upozorňovali aj predstavitelia opozície.