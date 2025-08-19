Predseda vlády SR Robert Fico prijal zástupcov spoločnosti Gotion InoBat Batteries, ktorá stavia prvú batériovú gigafabriku na Slovensku. Projekt v Šuranoch má priniesť tisíce pracovných miest a spustiť výrobu začiatkom roku 2027.
Na rokovaní v Úrade vlády sa zúčastnila aj ministerka hospodárstva Denisa Saková a generálny riaditeľ InoBatu Marián Boček. Vláda označila projekt v prvej polovici tohto roka za strategickú investíciu.
Gotion InoBat Batteries je spoločný podnik čínskej firmy Gotion High-Tech a slovenského startupu InoBat. Továreň vyrastie v priemyselnom parku v Šuranoch na ploche 95 hektárov.
V počiatočnej fáze dosiahne kapacitu 20 gigawatthodín s možnosťou rozšírenia až na 40 GWh. Pilotná výroba má začať pred začiatkom 2026, ostrý štart s postupným škálovaním plánuje spoločnosť na január 2027.