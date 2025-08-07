Americká automobilka General Motors plánuje s juhokórejským Hyundai Motor spoločne vyvinúť päť vozidiel. Firmy chcú vďaka partnerstvu znížiť náklady v čase, keď čelia rastúcej čínskej konkurencii.
Modely určené pre stredo- a juhoamerický trh budú zahŕňať osobný automobil, malé športovo-úžitkové vozidlo a dve dodávky. Automobilky plánujú aj vývoj elektrickej dodávky pre Severnú Ameriku.
Niektorí analytici ale majú pochybnosti, či bude mať spolupráca výraznejší prínos. „Poraziť čínskych konkurentov, ktorí vďaka nízkym cenám kraľujú trhu, bude ťažké,“ uviedli odborníci z investičnej spoločnosti Billionfold Asset Management. „Hyundai sa môže od GM naučiť niečo o výrobe dodávok, ale potrvá, kým to prinesie zisk,“ dodali.