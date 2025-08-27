Ciele Európskej únie na zníženie emisií oxidu uhličitého v doprave, vrátane ich stlačenia na nulu do roku 2035, nie sú uskutočniteľné, uviedli vedúci predstavitelia európskeho automobilového priemyslu.
V liste adresovanom predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej generálny riaditeľ Mercedesu-Benz Ola Källenius a generálny riaditeľ Schaeffler AG Matthias Zink uviedli, že sú odhodlaní dosiahnuť cieľ v oblasti nulových čistých emisií do roku 2050. Upozornili ale, že výrobcovia v EÚ v súčasnosti čelia takmer úplnej batériovej závislosti od Ázie, nedostatočnej nabíjacej infraštruktúre, vyšším výrobným nákladom a americkým clám.
Európsky blok by mal prehodnotiť ciele pre nové vozidlá, napríklad zníženie emisií CO2 z úrovní v roku 2021 pre osobné automobily o 55 percent a dodávky o 50 percent do roku 2030 a o sto percent pre obe kategórie do roku 2035.
„Splnenie prísnych cieľov CO2 na roky 2030 a 2035 je jednoducho nemožné,“ napísali s tým, že právne nariadenia a sankcie prechod na elektromobilitu neurýchlia.