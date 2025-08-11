Generálny riaditeľ nemeckej automobilky Mercedes-Benz Ola Källenius sa vyslovil proti plánovanému zákazu spaľovacích motorov v Európskej únii od roku 2035. Ak nebudú povolené nové vozidlá so spaľovacími motormi, hrozí podľa neho kolaps európskeho automobilového trhu.
Možno takisto očakávať, že krátko pred zavedením zákazu prudko vzrastie dopyt po vozidlách s klasickým pohonom, „čo vôbec neprospeje klíme,“ poznamenal Källenius, ktorý je aj prezidentom Európskeho združenia výrobcov automobilov. „Starý kontinent“ nepotrebuje konkrétne dátumy a mal by sa podľa neho skôr zamerať na zlepšovanie rozvoja elektromobility.
EÚ by mala v druhom polroku opätovne posúdiť predpisy v oblasti ochrany klímy. Automobilové odvetvie nalieha na ďalšie ústupky po tom, čo Brusel predĺžil lehotu na splnenie prísnejších emisných limitov.