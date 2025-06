Umelá inteligencia (AI) priniesla vlani štvornásobný nárast produktivity práce a o 56 percent vyššie mzdové ohodnotenie pre zamestnancov so zručnosťami na jej využívanie. Ide tak o vyše dvojnásobný rozdiel oproti 25 percent v roku 2023. Ponuka voľných pracovných miest vzrástla o 38 percent na pozíciách, kde sa vo väčšej miere využíva AI. Vyplýva to z analýzy o vplyve AI na ponuky pracovných miest medzinárodnej spoločnosti PwC, ktorú realizovala na takmer miliarde pracovných inzerátov zo šiestich kontinentov sveta.

„Od roku 2022, keď sa začala v širšom meradle využívať generatívna umelá inteligencia, vzrástla produktivita práce v odvetviach najviac ovplyvnených využívaním AI napríklad vo finančných službách či vydávaní softvéru, takmer štvornásobne, zo siedmich percent v období rokov 2018 až 2022 na 27 percent v období rokov 2018 až 2024. Naopak, rast produktivity práce v odvetviach, ktoré AI ovplyvňuje najmenej ako napríklad ťažobný priemysel a hotelierstvo, klesol v rovnakom období o jedno percento,“ uviedla spoločnosť.

Zručnosti, ktoré zamestnávatelia v súčasnosti vyžadujú od pracovníkov, sa menia o 66 percent rýchlejšie v profesiách, ktoré využívanie AI ovplyvňuje najviac. Z analýzy vyplynulo, že k rušeniu pracovných miest či znižovaniu mzdového ohodnotenia nedochádza v dôsledku využívania AI. Počet pracovných inzerátov rastie rovnako v profesiách ovplyvnených využívaním AI, ale aj v povolaniach, ktoré sa dajú vo veľkej miere automatizovať.

Mzdy v odvetviach, kde sa využíva AI, rastú dvakrát rýchlejšie než v prípade tých, do ktorých zasiahla menej. „Ak berieme do úvahy všetky voľné pracovné ponuky, zamestnávatelia už toľko nebazírujú na formálnom vzdelaní, no ešte očividnejšie je to v prípade voľných pracovných pozícií, pri ktorých výkon práce zahŕňa využívanie umelej inteligencie. Percentuálny podiel voľných pracovných miest, pri ktorých AI zlepšuje pracovný výkon, a ktoré si vyžadujú vysokoškolské vzdelanie, klesol v období rokov 2019 až 2024 o sedem percentuálnych bodov (p. b.) zo 66 na 59 percent. V prípade pracovných miest, pri ktorých AI pomáha automatizovať niektoré úlohy, klesol tento podiel o deväť p. b. z 53 na 44 percent,“ dodala spoločnosť.