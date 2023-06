V roku 2002 kúpil Terry Lantrip farmu v Lake Dallas, malom meste v Severnom Texase s približne sedemtisíc obyvateľmi na brehu jazera Lewisville. Realitný investor a zakladateľ Urban-Retro to pôvodne bral ako investíciu do nehnuteľností. Jeho príbeh priblížil Insider.



„Rodina, od ktorej som nehnuteľnosť kúpil, ma požiadala, aby som nebúral dom, ani nevyťal stromy,“ povedal T. Lantrip. V roku 2016 sa zúčastnil výstavy Earth Day v Dallase s množstvom maličkých domov, ktoré majú zvyčajne menej ako 56 štvorcových metrov.



Inšpirovaný ich dizajnom a cenovou dostupnosťou T. Lantrip vytvoril komunitu na svojom pozemku pri jazere bez toho, aby zbúral farmu a narušil vegetáciu oblasti. O šesť mesiacov neskôr predstavil nápad zástupcom mesta Lake Dallas, no tí nadšení neboli. „Mesto skutočne nerozumelo konceptu a bálo sa čokoľvek urobiť, ale vedel som, že to musíme uskutočniť,“ povedal realitný maklér.

Neskôr hovoril s niekoľkými členmi komunity The Dallas-Fort Worth a North Texas Tiny House Community, ktorí mu pomohli vypracovať plán infraštruktúry. Projekt bol po „početných rokovaniach“ napokon mesto schválilo.

T. Lantrip začal s výstavbou na pozemku v roku 2017. Inštaloval nové vodovodné a kanalizačné siete a pre svojich budúcich obyvateľov vybudoval spoločnú práčovňu. The Lake Dallas Tiny Home Village otvorili v roku 2018 s T. Lantripom ako správcom nehnuteľnosti.

Dlhý zoznam čakateľov

Táto lokalita má 13 samostatných pozemkov, kde si môžu obyvatelia užívať svoje malé domy. V súčasnosti je obsadených 12 z nich, pričom sa očakáva, že čoskoro príde nový nájomník. Zoznam čakateľov na miesto v Lake Dallas Tiny Home Village je dlhý. Obyvatelia platia každý mesiac okolo 700 dolárov za miesto a spoločné zariadenia vrátane práčovne, ohniska a záhrady.

Drobné domy sa stávajú čoraz obľúbenejšími, pretože Američania prehodnocujú možnosti vlastníctva nehnuteľností v rámci ktorejkoľvek komunity. Nedostatok cenovo dostupných rodinných domov robí svoje. Z miniatúrnych domov urobil alternatívu k tradičnému bývaniu. Domčeky teraz prišli ako vhodné riešenia aj v niekoľkých ďalších mestách ako Chicago, Bridgeton v New Jersey či Albuquerque v Novom Mexiku.



„Máme tu ľudí, ktorí majú pocit, že normálny dom je takmer nedostupný,“ povedal T. Lantrip. „Chcem, aby ľudia vlastnili dom. Tieto maličké domčeky sú ich domovy a majú skutočnú hodnotu,“ dodal. Ceny malých domov, ktoré do dediny priniesli, sa pohybovali od približne 50- do 125-tisíc dolárov.



Domy kontroluje Národná organizácia alternatívneho bývania alebo inšpektor s certifikáciou v Texase. Medzi obyvateľmi dediny sú spisovatelia, učitelia a zdravotnícki pracovníci. „Keďže ide o malú komunitu, obyvatelia môžu spoznať svojich susedov a navzájom si pomôcť, keď je to potrebné,“ doplnil realitný investor.



Súčasťou komplexu je spoločná záhrada, kde mnohí obyvatelia pestujú kvety, zeleninu a ovocie. Komplex sa môže pochváliť aj bezplatnou spoločnou práčovňou, ktorá pomáha obyvateľom šetriť peniaze. Je tu aj ohnisko, kde sa mnoho obyvateľov stretáva, väčšinou po večeroch a počas sviatkov. „Jazero ponúka ľuďom pekné, tiché a bezpečné prostredie,“ priblížil T. Lantrip a dodal, že dedina umožnila viacerým ľuďom splniť si americký sen o vlastníctve domu.