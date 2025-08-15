Niekoľko hodín pred samitom prezidentov Donalda Trumpa a Vladimira Putina sa v aljašskom Anchorage konali zhromaždenia na podporu Ukrajiny.

Demonštranti na štvrtkovom večernom stretnutí mávali ukrajinskými a americkými vlajkami a držali transparenty s proukrajinskými heslami.

„Je veľmi dôležité dať svetu vedieť, že Aljaška toto stretnutie, ani ľudí, ktorí sa na ňom zúčastňujú, v skutočnosti neschvaľuje,“ povedala Cristy Willerová, ktorá kritizovala neprítomnosť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na samite.

Iná demonštrantka uviedla, že mnohí ľudia sú na strane Ukrajiny a majú obavy, ako sa schôdzka lídrov skončí.

Do dejiska samitu už pricestoval ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorého zachytili kamery vystupovať z auta v mikine s nápisom „ZSSR“.

Ruský prezident Vladimir Putin sa počas cesty na Aljašku zastavil v meste Magadan na ruskom Ďalekom východe, kde mal navštíviť jednu z firiem, prezrieť si park a športový komplex.

