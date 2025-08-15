Niekoľko hodín pred samitom prezidentov Donalda Trumpa a Vladimira Putina sa v aljašskom Anchorage konali zhromaždenia na podporu Ukrajiny.
Demonštranti na štvrtkovom večernom stretnutí mávali ukrajinskými a americkými vlajkami a držali transparenty s proukrajinskými heslami.
„Je veľmi dôležité dať svetu vedieť, že Aljaška toto stretnutie, ani ľudí, ktorí sa na ňom zúčastňujú, v skutočnosti neschvaľuje,“ povedala Cristy Willerová, ktorá kritizovala neprítomnosť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na samite.
Iná demonštrantka uviedla, že mnohí ľudia sú na strane Ukrajiny a majú obavy, ako sa schôdzka lídrov skončí.
Lavrov in Alaska with CCCP (USSR) on his shirt. But Western folks love being degraded by Putin and his mafia, so a suitable move. pic.twitter.com/9mUsnTYqav— Isa Yusibov 🇪🇺 🇳🇱 🇺🇦 (@Isa_Yusibov) August 15, 2025
Do dejiska samitu už pricestoval ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorého zachytili kamery vystupovať z auta v mikine s nápisom „ZSSR“.
Ruský prezident Vladimir Putin sa počas cesty na Aljašku zastavil v meste Magadan na ruskom Ďalekom východe, kde mal navštíviť jednu z firiem, prezrieť si park a športový komplex.