Skupina veľkých, problémových amerických regionálnych bánk môže dosiahnuť to, čo by mocný Federálny rezervný systém sám nedokázal: utiahnuť finančné mechanizmy natoľko, aby to významným spôsobom spomalilo hospodársku aktivitu, uviedol americký spravodajský web Axios.

Taký je aspoň záver z pohybov na finančných trhoch od chvíle, keď pred týždňom došlo ku krachu Silicon Valley Bank.

Len pred niekoľkými týždňami sme sa zamýšľali nad tým, prečo niekoľko zvýšení úrokových sadzieb Fedu nemalo výraznejší vplyv na ekonomiku. Teraz sa však objavujú prvé varovné signály, že problémy v bankovníctve obmedzia úverovanie a poškodia dôveru spôsobom, ktorý samotné zvyšovanie sadzieb nespôsobilo.

Ide o rýchlo sa vyvíjajúcu a veľmi neistú situáciu, v ktorej sa predstavitelia Fedu budú musieť spoliehať viac na inštinkt ako na podložené údaje.

Mal by Fed pokračovať vo svojej dlho avizovanej kampani na utiahnutie politiky a zníženie inflácie, alebo si pripustiť skutočnosť, že v dôsledku problémov v bankovom sektore dochádza k zhoršeniu podmienok úverovania a to bude mať požadovaný účinok na infláciu?

Napätie vo finančnom systéme má zvyčajne výrazný vplyv na rast. Dôvodom, prečo zvyšovanie sadzieb za posledný rok výraznejšie nespomalilo ekonomiku, je čiastočne aj to, že hoci náklady na pôžičky boli vyššie, úvery boli väčšinou naďalej ľahko dostupné.

To by sa zmenilo, ak by zlyhania SVB, (a problémy niekoľkých ďalších bánk) viedli banky vo všeobecnosti k väčšej opatrnosti a obmedzeniu poskytovania úverov.

Takisto by mohla nastať situácia, v ktorej by sa kupujúci podnikových dlhopisov viac vyhýbali riziku, požičiavať si za menej výhodných podmienok a s vyššími úrokovými prirážkami v porovnaní s bezpečnými aktívami.

Michael Feroli z JPMorgan Chase upozorňuje, že aj keď nedôjde k ďalším bankrotom bánk, môže dôjsť k odlivu vkladov z menších bánk, čo ich donúti k tomu, aby sa snažili zmenšiť svoje úverové portfólio; mohli by tiež obmedziť poskytovanie úverov v očakávaní prísnejšej regulácie alebo recesie.

,,Ešte pred týmto šokom sa podmienky poskytovania bankových úverov začali sprísňovať na úroveň, ktorá zvyčajne predchádza recesii," uviedol Matthew Luzzetti, hlavný ekonóm Deutsche Bank v Spojených štátoch.

,,Predpokladáme, že tento šok môže poviesť k vyhýbaniu sa riziku, čím sa urýchli sprísňovanie prostredníctvom tohto kanála a recesia sa do konca roka stane ešte pravdepodobnejšou," konštatoval.

Výnosy dvojročných štátnych dlhopisov, ktoré ešte pred ôsmimi dňami dosahovali 5,06 percenta, boli vo štvrtok ráno na úrovni 3,93 percenta. To naznačuje, že Fed čoskoro zníži svoju cieľovú sadzbu zo súčasnej úrovne približne 4,6 percenta - čo urobí len v prípade jasných dôkazov o zhoršení hospodárskej situácie a poklese inflácie.

Keď na trhoch vládne nepokoj, ako je tomu tento týždeň, extrémna volatilita môže odrážať skôr pocit momentálnej paniky a posunov spôsobených veľkými investormi, ktorí rušia svoje pozície, než nejaké premyslené prehodnotenie pravdepodobného vývoja ekonomiky.

Okrem toho sa táto ekonomika v minulom roku ukázala ako nápadne odolná; aj keď Fed zvyšoval sadzby, akciový trh sa prepadol, zatiaľ čo bývanie a technológie čelili skutočným problémom. Možno je základná dynamika dostatočne silná na to, aby zvládla aj bankovú krízu.

Každý piatok popoludní Fed zverejňuje aj správu o aktívach a pasívach amerických komerčných bánk, známu ako správa H.8.

Pred týždňom sa zdalo, že otvorené otázky týkajúce sa ekonomiky budú zodpovedané údajmi o zamestnanosti a inflácii. Teraz sa nachádzame v nejasnejšom a neistejšom svete s väčším rizikom skutočnej hospodárskej krízy.

