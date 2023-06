Univerzitní profesori na súde napadli najväčší britský penzijný fond (USS) za to, že nie je dostatočne „zelený“. Argumentujú, že pokračujúce investície do fosílnych palív sú „obrovským investičným rizikom“. Informuje o tom britský denník The Telegraph.



Profesor na University College London Neil Davies a Ewan McGaughey z King's College London sa obávajú, že USS, ktorý má viac ako 500-tisíc členov a aktíva vo výške 90 miliárd libier (105 mld. eur), taktikou investovania do nezelených technológií oberá svojich členov o výhody dôchodkového systému. Ukrátení sú podľa nich najmä zamestnanci univerzít. Dvojica tvrdí, že správcovia a riaditelia USS by mali prísť s dôveryhodným plánom na odklon od fosílnych palív, ak má systém spĺňať klimatické ciele, ako je parížska klimatická dohoda z roku 2015.



„Sme odhodlaní ukončiť škandál univerzitných dôchodkov, ktoré financujú plyn, ropu a uhlie. Tie už nemajú budúcnosť, sú hroznou investíciou a spaľujú našu planétu,“ poznamenali akademici. Žiadajú aj verejnosť o finančnú podporu, doteraz získali 460-tisíc libier (536-tisíc eur).

Dvojité zamietnutie

N. Davies a E. McGaughey prvýkrát podali žalobu na vedenie USS minulý rok. Prípad bol však ešte v máji 2022 zamietnutý a súd v auguste odmietol odvolanie sa proti rozsudku. Dvojica sa teraz proti obom týmto rozhodnutiam odvolala. Pojednávanie odvolacieho súdu sa začne 13. júna.

Stránka vytvorená na pomoc pri získavaní financií od verejnosti uvádza: „Musíme zachrániť univerzitný dôchodok a zachrániť planétu. Fosílne palivá sú finančne najhoršie fungujúce aktíva a spaľujú našu planétu.“



Partnerka právnickej firmy Leigh Day Meriel Hodgson-Teallová, ktorá zastupuje akademikov, povedala: „Naši klienti žiadajú odvolací súd o povolenie vzniesť svoj nárok proti riaditeľom dôchodkového systému USS pre prebiehajúce investície tohto systému do fosílnych palív.“

Dodala, že bez primeraného plánu odpredaja sú podľa nich „obrovským finančným rizikom pre ich dôchodok“.



Hovorca USS však uvádza: „Od začiatku nám bolo jasné, že základné nároky, ktoré profesor Davies a Dr McGaughey predniesli súdu, nemajú žiadne opodstatnenie.“